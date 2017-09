Arcade Fire, The xx, C. Tangana por partida doble… entre los nominados Los40 Music Awards

Esta noche se han revelado las nominaciones de Los40 Music Awards, que se entregan el 10 de noviembre en el WiZink Center de Madrid. Además ha tenido lugar una “cena de nominados” en el Florida Mark de Madrid a la que han asistido multitud de caras conocidas como Maluma, Vanesa Martín, Antonio Orozco, Dani Martín y muchos más.

La mayoría de nominaciones, cinco, las ha acaparado Ed Sheeran, pero también David Bisbal, Bruno Mars, Leiva y Vanesa Martín aspiran a varios premios. C. Tangana compite por el premio a Artista o grupo revelación del año y ‘Mala mujer’ aspira a Mejor videoclip, aunque no a Canción del año, premio por el que combatirán Bombai, Bisbal, Leiva, Vanesa Martín y Álvaro Soler y Morat en la categoría nacional, y Ed Sheeran, Luis Fonsi, Rag’N’Bone Man, The Chainsmokers y Clean Bandit en la categoría internacional. Arcade Fire, The xx, Monarchy, L.A. y Rayden pugnan por el premio “indie” de Los 40 Trending.

Quizá la mayor curiosidad de las nominaciones a Los40 Awards es que el premio Golden Music Awards busque homenajear las carreras de U2 y Alejandro Sanz por un lado… y el hito que ha supuesto el éxito de ‘Despacito’ por el otro. Por cierto, ‘Despacito’ sí que aspira aquí a Vídeo del año, al contrario que en los MTV Video Music Awards (claro que a estos no se envió la propuesta).

NACIONALES

Artista o grupo del año

David Bisbal

Dani Martín

Leiva

Vanesa Martín

Manuel Carrasco

Artista o grupo revelación del año

Bombai

Blas Cantó

Taburete

C. Tangana

Bromas Aparte

Grabación del año

David Bisbal / Hijos del mar

Vanesa Martín / Munay

David Otero / David Otero

Joaquín Sabina / Lo niego todo

Taburete / Dr. Charas

Canción del año

Bombai, Bebe / Solo si es contigo

Leiva / La lluvia en los zapatos

Álvaro Soler & Morat / Yo contigo, tú conmigo

Vanesa Martín / Complicidad

David Bisbal / Antes que no

Videoclip del año

David Bisbal / Antes que no

Leiva / La lluvia en los zapatos

Blas Cantó / In Your Bed

C. Tangana / Mala mujer

Varios, homenaje a Alejandro Sanz / Y si fuera ella

INTERNACIONALES

Artista o grupo internacional del año

Ed Sheeran

Shawn Mendes

Kygo

Bruno Mars

Charlie Puth

Artista o grupo revelación internacional del año

Rag’N’Bone Man

Kaleo

Julia Michaels

Harry Styles

Bebe Rexha

Grabación internacional del año

Ed Sheeran / ÷

Harry Styles / Harry Styles

Calvin Harris / Funk Wav Bounces Vol. 1

Bruno Mars / 24K Magic

Imagine Dragons / Evolve

Canción internacional del año

Ed Sheeran / Shape of You

Luis Fonsi & Daddy Yankee, Justin Bieber / Despacito

Clean Bandit, Anne-Marie, Sean Paul / Rockabye

Rag’N’Bone Man / Human

The Chainsmokers, Coldplay / Something Just Like This

Videoclip internacional del año

Katy Perry / Chained to the Rhythm

Ed Sheeran / Shape of You

Kygo, Selena Gomez / It Ain’t Me

Luis Fonsi, Daddy Yankee / Despacito

Bruno Mars / That’s What I Like

Artista o grupo latino

J Balvin

Shakira

Maluma

Luis Fonsi

Juanes

Gira del año

Bruno Mars / 24K Magic World Tour

Ed Sheeran / Divide Tour

Leiva / Gira Monstruos

U2 / The Joshua Tree Tour 2017

Maluma / Pretty Boy, Dirty Boy World Tour

Artista o grupo de Lo+40

Ariana Grande

Charlie Puth

Harry Styles

Camila Cabello

Shawn Mendes

Artista o grupo Los 40 Trending

L.A.

Arcade Fire

Rayden

Monarchy

The xx

Golden Music Awards

U2

Alejandro Sanz

Canción: ‘Despacito’ de Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber

Artista o grupo Lo + Global Show

Luis Fonsi, Daddy Yankee / Despacito

Maluma / Felices los 4

Shakira / Me enamoré

J Balvin & Willy William / Mi gente

Enrique Iglesias, Desember Bueno, Zyon & Lennox / Súbeme la radio

Artista o grupo Los40 (patrocinado)

Sofi Tukker

Royal Blood

Haim

Portugal. The Man

Bleachers