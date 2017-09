Lorde y Carly Rae Jepsen, coristas de Bleachers en su actuación para MTV Unplugged

Este 8 septiembre ha vuelto a MTV el mítico programa de actuaciones musicales en directo MTV Unplugged, que en el pasado ofreciera conciertos tan recordadas como los de George Michael, Björk, Alanis Morissette, Nirvana o por supuesto Eric Clapton. La nueva temporada de MTV Unplugged se ha estrenado con una actuación de Shawn Mendes y la segunda, que se acaba de emitir en MTV, ha corrido a cargo de Bleachers, el grupo de Jack Antonoff, uno de los productores más solicitados del momento, que acaba de publicar nuevo disco, ‘Gone Now’.

Naturalmente, Bleachers presentaron las canciones de ‘Gone Now’ en un MTV Unplugged que destacó por una actuación especial de su tema ‘Hate that You Know Me’ con la participación de dos coristas de lujo, Lorde y Carly Rae Jepsen. Por supuesto ambas han colaborado con Antonoff en el pasado: él es junto a Ella productor de ‘Melodrama’ y se encuentra actualmente trabajando en el próximo álbum de Jepsen, quien cantó en el álbum anterior de Bleachers y canta precisamente esta canción en el nuevo (además, Antonoff es autor de una cara b de Jepsen, ‘Sweetie’).

Dada la naturaleza de esta colaboración entre Lorde y Carly Rae Jepsen, su actuación es sobre todo secundaria, aunque no deja de llamar la atención en la actuación el contraste entre la euforia de Lorde y la compostura de Jepsen (hablamos, claro, de dos personas que se llevan 11 años de diferencia). En cualquier caso, una reunión que maravillará a los fans de ambas artistas, aunque sea solo por verlas cantando en el fondo una al lado de la otra.