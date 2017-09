Odesza / A Moment Apart

Odesza son humildes y reconocen que no han intentado “inventar la rueda” con su electrónica bailable y preciosista en el estilo de Bonobo, Flume, Four Tet, etc., sin embargo algo tiene que tener un grupo que llena estadios y suma cientos y cientos de millones de reproducciones en las plataformas de streaming. Y el dúo estadounidense tiene buenas canciones y sobre todo un estilo muy bien desarrollado, que en su nuevo disco, ‘A Moment Apart’, encuentra nuevos puntos cumbre, si bien dispersos a lo largo de una secuencia demasiado larga de una hora de duración.

Como suele ocurrir con los discos largos, en el sucesor del exitoso ‘In Return’ no todas sus pistas no son precisamente esenciales, pero lo bueno de ‘A Moment Apart’ es que presenta un temazo cuando menos te lo esperas y es en la pista 7 donde encontramos la mejor canción del disco, ‘Across the Room’, una colaboración con Leon Bridges que parece una actualización del Moby de ‘Porcelain’ desde un punto de vista más doo wop, y en la que el autor de ‘Coming Home’ se desenvuelve como la estrella que es. Es una gran canción que merece ser un hit, pero antes de ella en la secuencia han sonado otras destacables como ‘Higher Ground’ (que sin embargo se queda a las puertas de ser un verdadero hit de radiofórmula, que es lo a lo que aspira); ‘Late Night’, una fantasía disco-funk balear en el estilo de Empire of the Sun, o ‘Line of Sight’, que básicamente mejora ‘Closer’ de The Chainsmokers.

Más allá de ‘Across the Room’, las corpulentas percusiones y cánticos distorsionados de ‘Meridian’ representan una buena incursión de Odesza hacia lo tribal y ‘Corners of the Earth’, que cierra el disco, por su estilo de banda sonora épica curiosamente conecta con la primera, ‘A Moment Apart’, cerrando un círculo. El resto de material se compone de temas no tan interesantes entre el future bass (‘Boy’), el pop dramático (‘Falls’) o una Regina Spektor completamente desaprovechada en ‘Just a Memory’, pero Odesza logra en cualquier caso entretener y sobre todo se aventura a probar diferentes estilos con gracia. Algunas canciones puede que demuestren lo difusa que puede llegar a estar la línea entre la obra de arte y la música de fondo o de cerveceo para festivales de este tipo de propuestas, pero ‘A Moment Apart’ está compuesto también de buenas canciones, en algunos casos muy buenas.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Across the Room’, ‘Late Night’, ‘Higher Ground’, ‘Line of Sight’, ‘A Moment Apart’

Te gustará si te gusta: Bonobo, Tycho, Four Tet, Flume

Escúchalo: Spotify