El Hormiguero, que no Pablo Motos, recibe el Premio Nacional de Cultura en la categoría de televisión

El desconcierto ha reinado este fin de semana en Twitter, donde se ha comentado con intensidad la entrega del Premio Nacional de Cultura, que en realidad tuvo lugar el jueves 14 de septiembre. Los Reyes de España entregaron el premio, que se divide en varias categorías, a Concha Velasco en la categoría de teatro, a Sol Picó en la categoría de Danza, a Victorino Martín en la categoría de tauromaquia y a El Hormiguero en la categoría de televisión.

Por supuesto, Pablo Motos fue a la Catedral de Cuenca a recoger el premio, que a pesar de dirigirse a El Hormiguero, es decir, al programa como tal, muchos usuarios en Twitter entendían recibía el mismo Motos, por lo que el presentador se convertía entonces en diana de numerosas críticas dirigidas al programa que presenta y a su supuesta contribución cultural a la televisión española. Uno de los tuits más claros defendía: “Que Pablo Motos se lleve un Premio Nacional de Cultura me parece el mejor resumen de cómo está el panorama en este país”.

En cualquier caso, ha sido El Hormiguero y no únicamente Pablo Motos quien se ha llevado este premio cultural, algo que no obstante se ha puesto en duda en las redes sociales. El Hormiguero es naturalmente uno de los programas más vistos de España, y el único de su naturaleza que recibe invitados de fama internacional de la talla de Tom Cruise y Taylor Swift, pero su confusa dinámica entre el programa infantil, el programa familiar y el programa para adultos, así como los usuales arranques machistas de su presentador, no terminan de conformar para muchos un programa de cultura de calidad, muchos menos merecedor de un premio como el que nos ocupa.

Pablo Motos ha ganado por su programa el premio de Cultura en categoría TV.

