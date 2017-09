‘Good Old Days’ de Macklemore y Kesha es un viaje a un pasado muy poco remoto

El 22 de septiembre se publica ‘Gemini’, el nuevo álbum de Macklemore en solitario. Se ha presentado en los últimos meses con varios singles como son ‘Glorious’ con Skylar Grey (que ha ido bien en streaming, como muestran sus saludables 129 millones de reproducciones en Spotify, probablemente gracias a su adorable videoclip, protagonizado por la abuela centenaria de Macklemore), ‘Marmalade’ con Lil Yachty y ‘Drug Dealer’ con Ariana DeBoo.

Ninguna de estas colaboraciones era la colaboración estrella de ‘Gemini’, que no es otra que la de Kesha. Ella canta con Macklemore ‘Good Old Days’, que se acaba de estrenar y sí, es una oda a “la magia de los años pasados” que además musicalmente también nos recuerda al pasado, aunque a uno no tan remoto. Por estructura de rap y melodía ‘Good Old Days’ nos lleva directamente a 2009-2010… año en que triunfaron éxitos como ‘Airplanes’ de B.o.B con Hayley de Paramore, ‘Love the Way You Lie’ de Eminem con Rihanna o por supuesto ‘Empire State of Mind’ de Jay-Z con Alicia Keys.

‘Good Old Days’ es un poco más dramática que todas ellas, pero sirve para recordarnos la bien encaminada en que está la carrera de Kesha tras su “comeback” este año con su disco ‘Rainbow’. Con el calvario judicial que ha pasado la cantante en los últimos años, no nos extraña que piense que todo tiempo pasado fue mejor… pero ‘Good Old Days’ da señales de que Kesha vive un buen presente que seguramente recordará con cariño en el futuro. O eso esperamos…