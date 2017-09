Las mejores canciones del momento: septiembre 2017

Como cada mes, renovamos nuestra playlist con las mejores canciones del momento, a la que te puedes suscribir aquí, como ya han hecho más de 1.500 personas.

Part-time Friends / Streets and Stories:

Comenzamos con uno de los descubrimientos de la playlist de mi compañera Angéle en su playlist mensual Bonjour Les Copains, el dúo francés Part-time Friends. En cualquier momento puede triunfar una canción con silbidito.

The Pains of Being Pure at Heart / So True:

Seguimos queriendo a “The Pains” aunque ya no estén tan de moda y esta es una de las canciones con más gancho de su reciente disco.

Tigres Leones / Golpe en la puerta:

Continuamos con el avance del tercer disco de los madrileños, que tendrá la genialidad de contar con Los del Río en su portada.

Superorganism / Something for your M.I.N.D.

Uno de los protagonistas de nuestra sección “Revelación o Timo” son Superorganism, a los que además en breve podremos ver en Primavera Club.

DWNTWN / Bloodshot Eyes:

Otros que pasaron por la playlist de Bonjour, Les Copains fueron DWNTWN, que han editado su debut este año tras varios EP’s. Me quedo con su tema más popular, ‘Bloodshot Eyes’, ideal para fans de Heart o Ladyhawke.

Jessie Ware / Selfish Love:

Segundo single -en clave latina- del tercer disco de Jessie Ware, aún sin fecha de edición.

Justin Bieber, BloodPop / Friends:

Una de las mejores canciones sonando en radio ahora mismo es lo nuevo de Bieber bajo la producción del responsable de ‘Sorry’, BloodPop.

Matthew Dear, Tegan and Sara / Bad Ones:

Si la anterior podía ser una canción de Robyn, esta también. Lo nuevo de Matthew Dear cuenta con las hermanas Tegan and Sara, que por cierto celebran el 10º aniversario de ‘The Con’ con un disco de versiones con famosos.

Mount Kimbie / Delta:

Entre las canciones excelentes del sorprendente nuevo álbum de Mount Kimbie, ‘Love What Survives‘, esta joya de kraut pop que podrían haber firmado Stereolab.

Hercules & Love Affair, Sharon Van Etten / Omnion:

También sorprendente es esta maravilla que abre el último disco de Hercules & Love Affair, el más espiritual de su carrera, y el más compacto desde el primero.

The National / Day I Die:

Uno de los singles claros del último disco de The National y aparentemente favorito del público es el trepidante ‘Day I Die’, que incluye unas guitarras muy The Edge.

Amateur / Lo que nunca tuvo que pasar:

La pista que más curiosidad despertaba del ‘Debut!’ de Amateur es la que cantaría Irantzu Valencia, y sin ser un single, no decepciona.

Étienne Daho / Les flocons de l’été:

Seguimos afrancesados en el avance de lo nuevo de Étienne Daho, que se comenta que no es representativo de lo que será su próximo disco en noviembre.

Dornik / God Knows:

Seguimos evocando el verano, aunque de forma muy diferente en esta melancólica canción de Dornik -en su momento un posible nuevo Frank Ocean-, producida por JUNGLE.

Azealia Banks / Escapades:

Azealia publica single nuevo, de nuevo inspirado en los 90, justo cuando está a punto de actuar en Madrid.

LCD Soundsystem / oh baby:

En representación de nuestros Discos Recomendados, la pista más escuchada de ‘American Dream’ de LCD Soundsystem.

Tove Lo / Disco Tits:

Avance del nuevo disco de Tove Lo, que ha emocionado, aunque de manera desigual, a nuestra redacción.

Mourn / Color Me Impressed:

Los catalanes Mourn publican EP tras dos discos de punk rock y uno de los temas más urgentes es ‘Color Me Impressed’.

Beck / Up All Night:

Muy buena pinta para el nuevo disco de Beck, más pop, además promocionado con un vídeo producido por Canada para esta canción.

Cléa Vincent, Kim Giani / Destination Tropicale:

Otra maravilla que también incluimos en la sección Bonjour, Les Copains, esta vez de la parisina Cléa Vincent y que también podemos vincular a los Stereolab más pop. Oídos bien abiertos los fans de Elefant.

Shout Out Louds / Porcelain:

Gran single de presentación de lo nuevo de Shout Out Louds, perfecto para quienes deseen unos Tame Impala más comerciales. Su disco sale este 22 de septiembre.

Anna of the North / Fire:

Recientemente nos llegaba el debut de Anna of the North, en el que destacaban piezas como esta canción que vale tanto para los seguidores del tropical house como para los de The Sound of Arrows.

Alizzz, YAS / Pull Up On Me:

Entrenidísimo y digno de exportación el EP de Alizzz (productor de ‘Mala mujer’) publicado este verano, en el que ‘Pull Up On Me’ es la canción principal.

Alice Glass / Without Love:

El EP de la ex Crystal Castles Alice Glass incluía esta estupenda canción que podría haber entonado una t.A.T.u.

Zola Jesus / Soak:

Otro de nuestros Discos Recomendados, el de Zola Jesus, venía presentado por este tema apto para fans de la vieja Björk.

The War on Drugs:

También ha sido Disco Recomendado en nuestro site lo último de The War on Drugs, ‘A Deeper Understanding‘. ‘Pain’ es uno de sus momentos más accesibles.

La Bien Querida, J, Muchachito:

Entre las sorpresas del mes, la rumba que J de Los Planetas canta en el inminente disco de La Bien Querida, a la venta en octubre.

Joana Serrat / Trapped In The Fog:

Ensoñadora canción de Joana Serrat, que encantará a los seguidores de Phil Spector o, últimamente, She & Him.

Alex Cameron, Angel Olsen / Stranger’s Kiss:

Alex Cameron tiene la suerte de contar con la voz de Angel Olsen en esta excelente canción incluida en su esperado nuevo largo.

Bejo / 8=D

Cerramos con el humor de Bejo, muy visible en este tema sobre pollas que se ha incluido en su álbum cuasi repilatorio ‘Hipi Hapa Vacilanduki’.