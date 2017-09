7 razones por las que Marilyn Manson es tanto una estrella del rock… como una diva pop

Cuando Marilyn Manson dice que Rihanna es su competidora natural, ¿quién se echa las manos a la cabeza? Rihanna ha matado a más personas en sus vídeos que Marilyn Manson y además ha hecho casi la misma apología de las drogas y el sexo guarro que él. Como Rihanna, Marilyn Manson es una estrella, una diva y un icono del pop. ¿Que no?

Sus canciones son pop, y no solo ‘Sweet Dreams’

El mayor éxito comercial de la carrera de Manson es una versión de Eurythmics, uno de esos grupos que básicamente definen lo que fueron los ochenta. Además, Manson también ha versionado ‘Tainted Love’ de Soft Cell y uno de sus singles más conocidos es una versión de ‘Popular Jesus’ de Depeche Mode. Pero al margen de sus versiones de clásicos del pop, las propias canciones de Manson también lo son: ‘The Beautiful People’, ‘Tourniquet’, ‘Rock is Dead’, ‘I Don’t Like the Drugs (But the Drugs Like Me)’, ‘This is the New Shit’, ‘mOBSCENE’, ‘The Dope Show’… ¿Y qué decís de ‘Coma White’ o ‘Into the Fire’? ¡Dos baladones! No, Manson no es un grupo de rock experimental, es un grupo pop que hace temazos (aunque ya no tanto).



Se ha reinventado decenas de veces

Como David Bowie, Madonna, Michael Jackson, Lady Gaga o incluso Rihanna, Manson ha reinventado su imagen a cada disco y además ha vestido atuendos de lo más pintoresco y extravagante, tanto en alfombra roja como en videoclips, explotando su androginia con faldas, plataformas y varios kilos de maquillaje como no hacía un hombre desde… ¿nunca? Manson ha sido pringado metalero, ángel satánico, criatura alienígena, señor de las tinieblas… y así sucesivamente: en ‘The Nobodies’ se disfrazaba de centauro (y de otras criaturas extrañas), en ‘Coma White’ de Kennedy y el look zarrapastroso/industrial de toda la etapa ‘Antichrist Superstar’ es icónico. Un regalo para la iconografía pop al alcance de muy pocas bandas de rock.







Es un genio de los vídeos

Aunque hoy en día hay que rebuscar mucho para encontrar un vídeo bueno de verdad de Manson (el nuevo no está mal, el de ‘Deep Six’ tampoco lo estaba), la videografía del grupo entre los 90 y los primeros 2000 es absolutamente espectacular y ha producido piezas tan memorables como las de ‘Lunchbox’, ‘The Beautiful People’, ‘The Dope Show’, ‘The Nobodies’ o ‘Disposable Teens’, a la altura de las mayores estrellas del pop. Manson es claramente uno de los grandes iconos de MTV y es recordado en gran parte gracias a sus curradísimos vídeos, que marcaron a una generación.







Manson se arrima al sol que más calienta

Como Madonna, Manson es experto en aprovecharse de la fama de otros para su propio beneficio: cuando no ha cantado con Gaga ha salido con multitud de famosas (desde Dita von Teese a Rose McGowan pasando supuestamente por Lana Del Rey) y cuando no, se ha hecho amigo (o lo que sea) de Justin Bieber y ahora de Lil Uzi Vert. Por cierto, cuando salió ‘Rebel Heart’ dijo que le encantaría “fornicar” con ella (Madonna respondió en Instagram). También ha dicho que ‘Love On the Brain’ de Rihanna ha inspirado en parte su nuevo álbum y parece que está muy atento a todo lo que hace la barbadense porque ha dicho que el vídeo de ‘Bitch Better Have My Money’ le encanta. No deja pasar una. Lo próximo será decir que se pone ‘Despacito’ en la ducha y que le ha encantado el nuevo vídeo medio siniestro de Taylor Swift.



Las divas le quieren

Manson ha cantado con Lady Gaga y Avril Lavigne (porque ellas le han llamado, no al revés); Lana Del Rey ha aparecido en un vídeo inédito suyo, en el que ella era violada (hay cosas que mejor no sacar), y además Christina Aguilera le ha sampleado en una canción y Britney ha usado una de él en el interludio de una antigua gira. Manson siempre está ahí cuando sus divas le necesitan, aunque sea para hacerse las rockeras o para inferirle un punto lúgubre a su trabajo.









Y además se inspiran en él

Manson ha sido una influencia clarísima en la carrera de Lady Gaga: el vestuario siniestro y extravagante, el feísmo en los vídeos y las actuaciones en directo (sobre todo en la etapa ‘Born this Way’, aunque también el vídeo entero de ‘Paparazzi’), el maquillaje ídem, la iconografía religiosa, las colonias con olor a sangre y semen… Gaga siempre ha hablado de su amor por el metal, pero mientras que por sonido se ha inspirado más bien en Bruce Springsteen o Meat Loaf, en cuanto a estética su musa ha sido Manson. También se percibe la influencia del Manson grotesco en el trabajo, la estética o ambos de Die Antwoord, Charli XCX, Grimes o Skrillex.





Él también incursiona en el hip-hop

Manson ha cantado con Eminem en directo (imperdible su actuación en la sala Razzmatazz de Barcelona bajos estas líneas), ha dicho que le gusta salir y fumar marihuana con su “grupo de raperos” y además tiene enamoradito a Lil Uzi Vert, la nueva promesa del rap en Estados Unidos, con quien se supone trabaja en un disco conjunto. Lil Uzi Vert es fan de Manson desde pequeño y después de hablar de él decenas de veces en las redes sociales, Manson le regalaba un collar de él carísimo y ahora son amigos. Además, el vídeo de ‘XO TOUR LliF3’ contiene vestuario glamu-siniestro, androginia, desnudez y sangre: parece de Manson. También Rick Ross se “muere” por colaborar con Manson.





Os dejamos con el nuevo single de Manson, ‘KILL4ME’, que ha salido hoy 20 de septiembre, en anticipo del disco que saldrá en octubre: