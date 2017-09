Los últimos New Order y Peter Hook firman la paz

La guerra entre Peter Hook y los últimos New Order que, ojo, tras la decepción de ‘Lost Sirens’ y sobre todo el disco que firmaron como Bad Lieutenant, convencieron a la crítica y a sus fans con su último disco, ‘Music Complete’, ha terminado. Evidentemente, el que fuera mítico bajista de Joy Division y también de New Order Peter Hook, no se encontraba muy a gusto con la idea de que New Order siguieran usando el nombre de la banda sin él sin pagarle más de lo que ya hacían (les reclamaba 2 millones de libras)… y ellos tampoco con que Peter usara el nombre de las bandas en sus giras.

Este es el comunicado que se ha publicado en la web del grupo: “New Order anuncian hoy que han alcanzado un acuerdo final y absoluto con su ex bajista Peter Hook para la disputa que han mantenido durante años. Las disputas se basaban en el uso que Hook hace de New Order y Joy Division en merchandising o en promoción de sus conciertos con su nueva banda, y en la cantidad de dinero que (Peter Hook) recibe del uso del nombre “New Order” que hacen sus excolegas desde 2011. Los nombres de Joy Division y New Order significan mucho para muchos fans y la banda consideraba importante proteger este legado. Con estos problemas resueltos, Bernard, Stephen y Gillian pueden continuar haciendo lo que hacen mejor: música y tocar en vivo”.

Como veis, no se han dado detalles de qué cambiará a partir de ahora, pero Peter Hook nos visita este otoño de gira tocando las canciones del icónico recopilatorio ‘Substance’. Será el 23 de noviembre en Valencia, el 24 de noviembre en Madrid y el 25 de noviembre en Barcelona. Las entradas están a la venta en Ticketea.