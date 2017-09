Mystikal, estrella en EE UU y colaborador de Pharrell o Mark Ronson, volverá a la cárcel por violación y secuestro

Mystikal copa las portadas de los medios anglosajones al haber sido imputado por un jurado por cargos de violación en primer grado y secuestro en segundo grado. Otras dos personas eran arrestadas este verano en relación con los hechos, que ocurrieron en Louisiana en 2016, justo cuando el rapero pasaba por este estado, en concreto por Shreveport, con motivo de su gira ‘Legends of Southern Hip Hop’. La fianza se ha fijado en 3 millones de dólares hasta que se conozca la sentencia definitiva.

La detención de Mystikal se produjo el pasado mes de agosto, sin que sorprendiera ya a nadie. En 2003 el cantante, cuyo nombre original es Michael Tyler, se declaraba culpable de agresión sexual y extorsión, cumpliendo condena de 2004 a 2010. Además, tuvo que cumplir 81 días de prisión extra por no respetar los términos de su libertad condicional en 2012.

Mystikal logró un considerable éxito en Estados Unidos cuando empezó a editar discos a mediados de los 90. Mientras su debut fue disco de oro y su segundo y tercer álbum, platino; fue con ‘Let’s Get Ready’ en el año 2000 con el que logró el espaldarazo definitivo: un número 1 en el Billboard 200 y un disco de doble platino gracias sobre todo a una ‘Shake Ya Ass’ (‘Shake It Fast’ para las radios) en la que aparecía Pharrell. The Neptunes producían también el segundo single ‘Danger (Been So Long)’ y otros temas del largo.

De hecho también se encargaron del primer sencillo del siguiente y último disco de Mystikal hasta la fecha, un ‘Bouncin’ Back’ que ya no pudo dar un éxito de igual tamaño al largo ‘Tarantula’. Desde aquel 2001, Mystikal no ha editado más álbumes, aunque sí ha aparecido en canciones sueltas de Lil Wayne o incluso Mark Ronson (‘Feel Right‘), entre otros. Existe de hecho una actuación en SNL de hace dos años en la que aparece no solo junto a Ronson sino junto al mismísimo Bruno Mars a los coros.