La reventa de Lady Gaga o Fuel Fandango, este viernes en laSexta en ‘Equipo de investigación’

El programa de laSexta Equipo de Investigación tratará este viernes a partir de las 22.30 la problemática de la reventa de entradas en España, como han notado nuestros compañeros de DodMagazine. La web de la cadena publica dos prometedores teasers: en uno de ellos aparecen Fuel Fandango, autores de ‘Aurora’, lamentando que una entrada para uno de sus shows que costaba 18 euros se terminara vendiendo por 120 euros. En el segundo vemos a una señora protestando: “están los chavales que no tienen un duro porque no tienen un puto trabajo, ahorrando todo el año para poder ir a Lady Gaga y ahora llegáis vosotros y con toda la cara que tenéis de sinvergüenzas, quitáis las entradas para la reventa”. De fondo, suena ‘Bad Romance’.

La mujer que aparece en el spot se refiere al día en que salieron a la venta las entradas para ver a Gaga en Barcelona. Los tickets se agotaron, pero como tantas otras veces, aparecieron a precios desorbitados en las webs de reventa. Finalmente se añadió segunda fecha y la gira está aplazada, pero suponemos que el programa aprovechará para tratar la posibilidad de que estas webs de mercado secundario se regulen mediante la ley, como piden muchos artistas y algunas promotoras.

Se trata, en cualquier caso, de un problema que no solo afecta a nuestro país. Anoche mismo se vivieron situaciones dramáticas en Londres cuando cientos de seguidores se tuvieron que quedar fuera de un concierto de Foo Fighters por no poder verificar mediante su ID que eran la persona cuyo nombre aparecía en la entrada. Muchas personas que habían comprado su entrada en una web de reventa no pudieron acceder al recinto. Incluso el grupo, promotora y recinto han tenido que enviar un comunicado explicando lo sucedido. “Foo Fighters, SJM y The O2 están frustrados y tristes de que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, las entradas para el show de anoche cayeran en manos de agencias sin escrúpulos de mercado secundario”.

El grupo pide que nadie compre en estos lugares para futuros shows, pues se mantendrán las mismas normas. ¿Puede suponer un precedente? ¿Afectará negativamente a la reventa de entradas o solo es una ñapa mientras se ataca el problema de fondo? De momento la semana que viene hay macroconcierto en Barcelona, en concreto de los Rolling Stones, y precisamente hoy Doctor Music envía un comunicado para recordar que las entradas son “nominativas” y que hay que acudir con “DNI o pasaporte”, entre otras medidas de férrea seguridad.