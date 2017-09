The National, Iron & Wine y Amateur, entre las novedades de la lista de ventas

Adexe y Nau con ’Tú y yo’ son los mayores protagonistas de la lista de ventas esta semana en España, pues son entrada en el puesto 1, dejando lo nuevo de Maldita Nerea en el número 2. Eso sí, hay otras entradas más interesantes en la lista, como es el caso de The National, que se cuelan en el top 10 con ‘Sleep Well Beast‘, o Amateur, que a pesar de haber agotado vinilos en algunos grandes almacenes (y han tardado varios días en reponerlos), logran llegar al top 100.

1(E) Adexe & Nau / Tú y yo

¿Quiénes son Adexe & Nau? Se trata de dos niños canarios que ya el año pasado sumaban 2 millones de suscriptores en Youtube, y que han triunfado haciendo reggaetón bien pasado por el Autotune. De versionar temas de gente como Nicky Jam han pasado a sumar 2 millones de reproducciones con su single ‘Solo amigos’. También aparecen en ‘Emoji’, la película.



2(E) Maldita Nerea / Bailarina

Maldita Nerea se quedan, pues, sin igualar el número 1 que lograron con ‘Fácil’ (2011), aunque superan el número 3 de ‘Mira dentro’ (2014), con su nuevo álbum, ‘Bailarina’. Como curiosidad, no son top 1 en España por culpa de un disco editado por su propio sello: ambos están en Sony.



4(E) Efecto Pasillo / Barrio las Banderas

Efecto Pasillo mejoran el puesto 7 logrado en España con ‘Tiembla la tierra’, como ya vaticinaba el éxito del sencillo ‘Carita de buena’, que lleva 4 millones de reproducciones en Spotify y 4 más en Youtube.



8(E) The National / Sleep Well Beast

Grata noticia para The National: además de ser número 1 en Reino Unido y número 2 en Estados Unidos con ‘Sleep Well Beast’, su notable nuevo álbum, logran colarse en el top 10 en España. Pero es que además son número 1 en Irlanda y Canadá y número 2 en Suecia, Flandes o Nueva Zelanda. Ni que decir tiene que son los mejores resultados de toda su carrera. En España, por ejemplo, el anterior ‘Trouble Will Find Me’ quedó en el puesto 14.



15(E) Neil Young / Hitchhiker

El 38º álbum de Neil Young, grabado en verdad en 1976, no le está dando los mejores resultados comerciales de su carrera, pero sí sobresalientes críticas. El álbum es además número 6 en Reino Unido y número 20 en Estados Unidos, y es la primera vez que un disco de estudio de Young es top 10 en UK desde hace diecisiete años.



17(E) Arch Enemy / Will to Power

El 10º disco de la banda sueca de metal melódico Arch Enemy se cuela en el top 20 en nuestro país. Sus mejores resultados, como siempre en este estilo, se producen en Finlandia y Alemania, número 2 y 3 respectivamente.



37(E) The Waterboys / Out of All This Blue

El disco de The Waterboys, además de colarse en el top 40 español, es el primer top 10 que la banda irlando-escocesa logra en Reino Unido desde el año 1993, año en el que conseguían su último disco de plata por ’Dream Harder’.



39(E) Lila Downs / Salón, lágrimas y deseo

La cantante mexicana Lila Downs, en activo sobre todo desde los años 90, llega también al top 40 con su nuevo disco. ‘Balas y chocolate’ fue puesto 73 en nuestro país en 2015.



41(E) Jack Johnson / All the Light Above It

El nuevo disco de Jack Johnson es el primer álbum del artista que NO es número 1 en Estados Unidos desde 2005. Tras 3 números 1 consecutivos en su país, ha de conformarse con el puesto 5. En España también empeora resultado, pues ‘From Here to Now to You’ fue puesto 21 en 2013.



65(E) Amateur / Debut!

El notable debut de tres integrantes de La Buena Vida más o menos iguala el puesto 66 que logró el último disco del grupo, ‘Vidania’, en 2006. Su mayor éxito en la lista fue ‘Álbum’, rondando el top 30, si bien probablemente su gran sleeper fue ‘Hallelujah’.



70(E) Iron and Wine / Beast Epic

El nuevo disco de Iron and Wine es puesto 44 en Estados Unidos y puesto 60 en Reino Unido. No son sus mejores datos, pues hubo un día en que Iron & Wine fue número 2 en el país norteamericano, pero al menos se mejora respecto a sus últimos discos colaborativos.



71(E) Gregg Allman / Southern Blood

El 8º y último álbum de Gregg Allman, que fallecía este año, llega también a la lista de nuestro país tras haber sido número 11 en Estados Unidos y número 79 en Reino Unido.



87(E) Tori Amos / Native Invader

Discreto resultado para Tori Amos en nuestro país, aunque al menos llega al top 100, algo que no siempre ha conseguido. ‘Native Invader’ es puesto 16 en Reino Unido y puesto 39 en Estados Unidos, en ambos casos, sobre todo el último, empeorando los datos de ‘Unrepentant Geraldines’.



90(E) BSO Twin Peaks (Music From the Limited Event Series)

El disco con la música de los artistas que han actuado en la tercera temporada de ‘Twin Peaks’ llega al top 100. Incluye música de Chromatics, Au Revoir Simone, Sharon Van Etten, Nine Inch Nails o Lissie.



91(E) Taste / What’s Going On Taste Live At The Isle of Wight

El disco en directo del proyecto de Rory Gallagher llega ahora al top 100 pese a haberse editado en 2015, probablemente debido a algún tipo de descuento en algún gran almacén.



98(E) Krystian Zimerman / Piano Sonatas D 959 & 960

El pianista y director de orquesta polaco se cuela en el puesto 98 con su repaso a estas obras de Schubert.