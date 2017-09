Lee Ranaldo / Electric Trim

Si en ‘Last Night On Earth’ el neoyorquino Lee Ranaldo continuaba con su aproximación al concepto de canción que, tras años dedicado a la experimentación y el ruido, afloró en ‘Between The Times And The Tides’ (2012), ‘Electric Trim’ es su graduación en el mundo de la composición. El ex-Sonic Youth ha evitado esta vez –no siempre, pero sí en buena medida– los largos desarrollos que podían llevar a desconectar en algunos momentos y ha introducido en su fórmula un nuevo elemento: Raül Fernández Refree.

El músico y productor barcelonés contribuye con su particular mano a hacer de ‘Electric Trim’ un disco dinámico, rara vez aburrido, en el que constantemente pasan cosas, cosas buenas que molan, entretienen y, por momentos, noquean. Así, pianos, vientos, coros (con Sharon Van Etten como invitada estrella, participando hasta en seis de las canciones), percusiones atípicas en el rock y cajas de ritmo se cuentan entre los recursos que maneja el artista para indagar en los límites del formato canción, no solo los cambios de ritmo e intensidad o las disonancias de las guitarras, aportando una paleta de colores rica y seductora.

Además, ‘Electric Trim’ contiene varias de las mejores canciones que haya escrito Ranaldo, así de sencillo y contundente. Entre estas destacan, sobre todo, el atractivo pop (sí, sí, tal cual) de ‘Uncle Skeleton’, el single de avance ‘Circular (Right As Rain)’, una ‘New Thing’ que casi parece un homenaje a ‘Imagine’ (su curioso vídeo, una metáfora sobre las tecnologías, la hace crecer), la solemne ‘Let’s Start Again’ o la primera parte de ‘Last Looks’, que contiene un precioso dueto con la citada Van Etten y que muta en un ágil y divertido spoken-word después. Tampoco decepciona este disco, en todo caso, a los amantes del Ranaldo más experimental: la apertura con ‘Moroccan Mountains’ –de evidente inspiración norteafricana en sus guitarras–, el psicodélico equilibrio entre lo eléctrico y lo acústico de ‘Thrown Over The Wall’ y, sobre todo, una ‘Purloine’ en la que brilla Nels Cline (Wilco) y que condensa ambas facetas, muestran que Lee no se ha adocenado. ‘Electrim Trim’ es, pues, su disco más divertido y completo hasta la fecha.

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘Uncle Skeleton’, ‘Circular (Right As Rain)’, ‘New Thing’, ‘Purloine’

Te gustará si te gustan: Thurston Moore, Guided By Voices, Lou Barlow

Escúchalo: Spotify