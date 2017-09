Guía para (saber qué) no perderse en el BAM 2017

Un año más, Barcelona Acció Musical llena las calles de la capital catalana de música de gran calidad y diversidad, exhibida en enclaves cruciales de la ciudad de manera gratuita durante la fiesta mayor de la ciudad, La Mercé.

Este año lo hace, además, con la ciudad de Reikiavik como invitada especial de esta edición (lo cual propicia la programación de varios e interesantes artistas islandeses el domingo 24) y con la mirada puesta en la escena portuguesa en particular (el sábado 23 se celebra la noche Portugal Alive).

Ante una oferta amplia, variada pero de nombres no demasiado populares a priori, hemos creído que era necesaria una pequeña guía para orientar sobre qué no perderse durante estas cuatro jornadas de música callejera y de libre acceso, estableciendo un itinerario a través de 11 nombres (que se irán bifurcando hacia otros). Aquí va nuestra propuesta disfrutar del BAM 2017.

Girlpool

Comenzaríamos con este dúo femenino de Los Ángeles, perteneciente a la segunda oleada de nuevo rock garajero surgida en EEUU en este siglo, tras la irrupción de Vivian Girls o Best Coast. Solo que Girlpool, como Waxahatchee o Mitski, albergan en sus canciones rasgos comunes con el grunge. Presentan ‘Powerplant’, su tercer disco publicado el pasado mes de mayo, el viernes 22 de mayo en la Plaça de Joan Coromines, a las 22:30h. Y de ahí, en apenas 2 minutos a pie, iríamos a la Plaça del Àngels…

Marika Hackman

Esta británica ha traspasado la barrera del prototipo cantautoril con su segundo largo, ‘I’m Not Your Man’, un disco mucho más enérgico y anguloso que su debut. Con suerte, la acompañarán en directo unas de las nominadas al Mercury Prize, The Big Moon. Su concierto comienza a las 23:15h. Tras ella, en ese mismo escenario –hacia las 00:45h– actúa la interesantísima Anna Meredith, una compositora clásica que ha decidido experimentar con el pop, pero diríamos que antes hay tiempo suficiente de acercarse al escenario de Rambla del Raval y ver a…

La Dame Blanche

Esta cubana residente en París, donde tiene un público creciente, fusiona en sus canciones hip hop, dubstep y otros sonidos urbanos con tradición folclórica que va de la rumba, la cumbia o el son (su director artístico es el popular El Hijo de la Cumbia). Y es que Yaite Ramos proviene de una casta musical cubana de altura: su padre, Jesús “Aguaje” Ramos es un reputado trombonista, miembro de orquestas tan importantes como la Buena Vista Social Club o Afro-Cuban All Stars. Presentará las canciones de su primer EP y sus dos discos, el último de ellos (‘2’) publicado en 2016.

Bala

Estas dos mujeres presentan esa formación que, tras el éxito de The White Stripes en los últimos 90 y primeros 00, han vuelto a adoptar bandas como Japandroids, Royal Blood o Cala Vento, en nuestro país. Como estos, el dúo de A Coruña se basta de una guitarra y una batería para sonar atronadoras, con influencias de stoner-rock y hardcore que imprimen en las canciones que han lanzado este año en ‘Lume’, su segundo largo. Actúan a las 20:00h del sábado 23 en la Rambla del Raval, y tendrán que competir con el tirón de un ilustre como Hailu Mergia, mito del jazz funk etíope a la altura de Mulatu Astatke. Más tarde en el Raval el rock menos acomodaticio tiene espacio con Fumaça Preta y Endless Boggie, pero volveríamos a la Plaça Joan Coromines.

Pega Monstro

Allí, a las 21:00h, comienza la noche Portugal Alive, donde más tarde actuarán otros proyectos interesantes como Sensible Soccers o Gala Drop. Elegimos de nuevo a un dúo femenino, Pega Monstro, aunque esta vez su rock es más deslavazado, luminoso y encantadoramente lo-fi que el de las gallegas, aunque su planteamiento escénico sea el mismo. Las canciones de sus dos álbumes, ‘Alfarroba’ y el reciente ‘Casa de Cima’, pueden resultar encantadoras. Tras ellas, en Joan Coromines esperan…

Oso Leone

Tras reactivarse la pasada primavera tras un tiempo ausentes, su esperado tercer disco sigue haciéndose de rogar. Mientras, siguen re-engrasando ese famoso directo que les llevó a protagonizar un mini-documental de Pitchfork y tener el suficiente eco internacional como para llenar salas en Londres. Aunque esperamos escuchar nuevas canciones a partir de las 23:15h del sábado, será un placer volver a disfrutar de los temas de ‘Mokragora’ y su debut homónimo. Tras los mallorquines, el pianista francés Chassol puede ser un buen colofón para la noche.

JFDR

El domingo 24 es el día más extenso en oferta del BAM 2017 y, aunque la extensa selección de pop independiente nacional que se presenta en la Antiga Fàbrica Estrella Damm (con Pau Vallvé, Renaldo & Clara, Melange, Kou Keri Kou, Zulu Zulu…) es muy seductora, la oportunidad de ver a algunos de los artistas jóvenes islandeses más jóvenes es irresistible. Por ejemplo, a las 20:15h en Plaça del Àngels actúa JFDR, proyecto en solitario de Jófríður Ákadóttir, voz del grupo Samaris, que actúan con ella a continuación. Aunque sin duda no es moco de pavo la oportunidad de ver –a las 21:00h, en Rambla del Raval– a la siempre cautivadora Ólöf Arnalds, tras la cual llega el pop R&B a lo Charli XCX o Tinashe de Glowie. La alternativa a estas propuestas estará no muy lejos, en Rambla del Raval…

Ray BLK

Tras la actuación de uno de los MCs más pegaos del panorama estatal en estos momentos, Bejo, a las 21:15h podrá verse allí a la artista ganadora del BBC Sound of 2017. La mixtura de pop, hip hop, R&B e influencia reggae de los temas de su primer EP lanzado el pasado año, ‘Durt’, han situado a Ray BLK como uno de los mayores valores del pop británico, aunque aún está por explotar del todo. Tras ella, aún dudamos si regresar a Islandia para presenciar el espectáculo de hip hop feminista que llevarán a cabo las 12 MCs de Reykjavíkurdætur (nombre difícil de pronunciar, pero que los que vieron su fiesta en el FIB 2016 no habrán podido olvidar aún) o acudir a la Antiga Fàbrica Estrella para ver a…

Spiral Stairs

Tras este nombre se esconde Scott Kannberg, miembro fundador de los iconos del indie-rock lo-fi yanqui Pavement. Tras años comandando en grupo Preston School of Industry, Kannberg comenzó a usar su antiguo alias para dar comienzo a su carrera en solitario con ‘The Real Feel’ (2009), un disco con ecos de The Go-Betweens o Nick Lowe. 8 añazos después, este 2017 ha regresado con el atractivo clasicismo de ‘Doris & The Daggers’. Tras él, tienta mucho volver al Raval para bailar con la fiesta asiático-electrónica de Acid Arab, pero quizá optaremos por rematar la jornada con…

Kiasmos

El evocador proyecto de electrónica –junto a Janus Rasmussen de Bloodgroup– del también cantautor y compositor de bandas sonoras Ólafur Arnalds fue una de las sorpresas del género en 2014. Su disco de debut era un compendio de clasicismo y modernidad que traspasó los márgenes del género y, además de conquistar a la crítica especializada, logró alcanzar a un público más pop. Este año ya han avanzado la estupenda ‘Blurred’, anticipo de un nuevo álbum que promete llevar sus hallazgos más allá.

Malandrómeda

El lunes 25, jornada no laborable en la ciudad, no hay dudas: la fiesta se centra en la Antiga Fàbrica Estrella Damm, de nuevo con música estatal y un cartel muy pero que muy atractivo: en ese mismo espacio se concentran desde la mañana el blues experimental de los murcianos Crudo Pimento, el psicopop de The Zephyr Bones, un Pablo Und Destruktion que ya no necesita presentación y la locura indefinible de Alien Tango, que anticipan la presencia de Malandrómeda. Este combo gallego de hip hop que bebe tanto de influencias latinas como de funk old skool o tecnopop, dio la campañada el año pasado al publicar simultáneamente dos álbumes que fueron señalados por la revista Rockdelux como los mejores discos nacionales de 2016, ex-aequo.