5 canciones (y un bonus track) que han cambiado la carrera de Paramore

Esta semana ‘After Laughter‘, el último disco de Paramore, sube cuarenta puestos en Reino Unido y vuelve al Billboard 200. Sin ser uno de los éxitos más gigantescos del año, ni mucho menos el mayor triunfo de su carrera, mérito que sigue cayendo sobre ‘Riot!’ y en menor medida ‘Brand New Eyes’, está claro que el grupo se ha reinventado y ha renovado un poco su público, interesando a gente que antes no había reparado en ellos. Aprovechando la recientemente anunciada gira del grupo, que pasará por Barcelona el próximo 7 de enero (entradas a la venta en Ticketmaster), recordamos cuáles han sido las 5 canciones que han cambiado el curso de la carrera de los autores de cosas como ‘Misery Business’, ‘Ignorance’ y ‘Crushcrushcrush’.

Hard Times

El single principal de ‘After Laughter’ tiene un lugar reservado en nuestra lista de mejores canciones de 2017. Pese al empuje de su pasado, hoy continúa siendo su tema más reproducido en Spotify, ha sido una de las pistas claves del mundo popero este verano y ha sido seleccionada por nuestro colaborador Jaime Cristóbal, autor desde hace 10 años de Popcasting, como mejor canción de enero a junio de 2017. Cuando abría su programa del 15 de mayo con ella, reconocía que aunque nunca había seguido mucho a Paramore, este era uno de los grandes “descubrimientos” de aquellas semanas, elogiando siempre el poder de “una buena melodía”, y reconociendo que “el estribillo le pirra”. Spin, Billboard y Pitchfork también están entre los medios que han elogiado este tema que habla con positividad de la depresión de Hayley Williams.



Fake Happy

El segundo single de este último disco, el también recomendable ‘Told You So’, presentado junto a su vídeo, confirmaba la dirección artística, pero es mejor aún el tercero, que con un estribillo exultante y glorioso, propio de Michael Angelakos; y un puente “paraparapapá” ultra tarareable, solo puede imaginarse como una cumbre de su futuro concierto (como también lo será el final de la vieja ‘Brick by Boring Brick’).



Still Into You

Como ya hemos indicado en varias ocasiones, Paramore no se hicieron poperos de la noche a la mañana. Por muy emo que fueran, las melodías accesibles siempre estuvieron ahí. Y si ‘Hard Times’ ha sido comparada con la “new wave”, todo un precedente en el disco anterior es este ‘Still Into You’, que también resiste comparaciones con Blondie. El puntito rock no falta pero tampoco los teclados y la dulzura del estribillo, que convirtieron el tema en uno de sus más exitosos, logrando nada menos que un top 24 en el competitivo Billboard Hot 100. Como ‘Hard Times’, suele sonar en los primeros minutos de sus conciertos.



Ain’t It Fun

Pero el único top 10 de Paramore en el Billboard Hot 100 fue el single principal de aquel mismo disco de 2013, ‘Paramore’. Gracias a su ritmillo funk y a su góspel final, ya era toda una pista de que el grupo no se iba a ceñir de por vida al emo-punk-pop. El tema ganador de un Grammy a la mejor canción de rock -y Hayley era la primera mujer que lo ganaba desde Alanis en el 99- llegó a recibir comparaciones con Michael Jackson. ¿Quién lo habría adivinado antes?



Pool

“Sin dudas, la gran sorpresa musical de este año”, comentaba nuestro lector Elias Rosales en la crítica que hacíamos del último disco de Paramore hasta ahora. Y seguro que con tal afirmación tenía mucho que ver esta estupenda canción que ni ha sido single ni forma parte de su repertorio pero que, gracias a la marimba de Taylor York, a las campanillas de Zac Farro y a los coros de los tres, se ha convertido en una de las joyas perdidas de su carrera.



Bonus Track: Everywhere

Como comentamos en la crítica de ‘After Laughter’, la influencia de Fleetwood Mac en el álbum es innegable. Se percibe de manera muy evidente en canciones como ‘Forgiveness’ o ‘Pool’, y por si quedaba alguna duda, un mes después de editar el álbum se les ocurrió versionar ‘Everywhere’ y ahora forma parte de su repertorio habitual. ¿Alguna duda de que el destino de Paramore ha cambiado para siempre?