Mariah Carey y Britney Spears, nuevo encuentro de la semana

Si la semana pasada atendíamos al encuentro en una cena benéfica entre dos grandes iconos del pop como Beyoncé y Rihanna -ambas vinculadas por su relación, personal o profesional, con el rapero Jay-Z- ahora son otras dos grandes estrellas las que se han fotografiado sentadas en la misma mesa durante una cena: Mariah Carey y Britney Spears, quienes también tienen algo en común, sus propias residencias de conciertos en Las Vegas.

Spears ha colgado esta imagen en su Twitter con la frase: “¡nunca sabes a quién te vas a encontrar en una fiesta!” Agradece la “agradable noche” a su amigo Cade. Carey y la intérprete de ‘Toxic’ ya se conocieron en 1999, pero ambas han compartido titulares en los últimos tiempos después de que Spears revelara en una entrevista que gusta de pintar desnuda en la “sala de pintar” de su casa escuchando a Mariah Carey. “El otro día me compré su recopilatorio de éxitos y lo escucho mientras pinto cosas locas en mi habitación”, decía Spears en su momento.

Otra curiosidad relacionada con Britney esta semana ha sido un vídeo en el que la cantante hace gimnasia y bromea con su participación en los Juegos Olímpicos de 2028, que se celebran en Los Ángeles. Los JJOO valoran la vuelta hacia atrás de Britney con un 10 sobre 10.

Por su parte, Carey celebra estos días el 20 aniversario de su disco ‘Butterfly’ y ultima el estreno de su nueva película de animación ‘All I Want For Christmas Is You’, basada naturalmente en su clásico navideño. Precisamente, Carey cantará esta canción y otras en una mini gira navideña por Reino Unido (Londres y Manchester) y Las Vegas.

Fun day yesterday at gymnastics! So excited to hear the Olympics are coming to LA in 2028… already getting in the spirit 😜😜😜 pic.twitter.com/hMHNXCQdq4

— Britney Spears (@britneyspears) September 19, 2017