La gira europea de We The Lion visitará Barcelona, Madrid y Granada en noviembre

We The Lion es una de las revelaciones del pop en Perú gracias a su sonido folki tabernero en la onda de The Lumineers o Mumford & Sons (y cantando en inglés) y ahora anuncia gira europea con parada triple en España. El grupo actuará en la sala Sidecar de Barcelona el 8 de noviembre, en el Teatro Barceló de Madrid el 9 de noviembre y en Planta Baja de Granada el 10 de noviembre.

El grupo limeño presenta por supuesto ‘Violet’, que a un año de su publicación ha convertido al grupo en toda una promesa en Perú, sobre todo tras el éxito que alcanzaba su canción ‘Found You’ después de sonar en un anuncio. El álbum contiene otros temas con cientos de miles de escuchas en Spotify como ‘All My Demons’ y ‘So Fine’ (la primera está a punto de alcanzar los 2 millones) y llevará además al grupo a tocar de telonero del famoso cantautor hawaiano Jack Johnson a principios de noviembre.

‘Violet’ es, cuenta la nota de prensa de We The Lion, un “disco conceptual de 11 canciones que nace del estado emocional de los componentes en el momento de la grabación, relatando una historia de amor, separación y resignación en 42 emocionantes minutos”.