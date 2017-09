Apartamentos Acapulco / Nuevos Testamentos

¿Ha llegado ya el momento del revival del primer indie pop nacional, el que surgió hacia el año 91 a rebufo de una creciente escena internacional y que fue alumbrada en aquellos 7” de Los Planetas para Elefant? Por increíble que pueda parecernos a algunos, podría ser que sí, si tenemos en cuenta la considerable repercusión que parece estar alcanzando un grupo como Apartamentos Acapulco, tan deudor en sus canciones del espíritu de ‘Super 8’ o ‘Medusa EP’, con su debut largo, ‘Nuevos Testamentos’. Y es que lo que comenzó siendo un pasatiempo doméstico de Angelina Herrera e Ismael Cámara, las dos voces cantantes del ahora quinteto (también granadino, todo confluye), ha acabado siendo una nueva referencia en el sello de sus ídolos, El Ejército Rojo. Incluso ha sido grabado en sus estudios, el Refugio Antiaéreo, bajo los mandos de Jaime Beltrán, miembro de Pájaro Jack y técnico de sonido de Los Planetas.

Así que, por más que ellos quieran desmarcarse de la sombra de J, Florent, Paco y Mai, aunque sea evidente que como ellos han mamado los discos de Slowdive, The Jesus & Mary Chain, Yo La Tengo y Galaxie 500, poco pueden hacer. Porque incluso sonando con un sonido más profesional que el de sus versiones primigenias, ‘Bing Bong’, ‘Scarlett’ o ‘Nuestro motor’ (rebautizada ‘El almendro’) no pueden ser más deudoras de ‘La caja del diablo’, ‘Brigitte’, ‘Mi hermana pequeña’ y demás. De hecho, diría que haber perdido el encanto lo-fi y, sobre todo, relegar a un segundo plano la presencia de teclados no les favorece (en ‘Romance de verano’ o ‘La langosta’ es clamoroso, porque ambas piden algo que no sean solo guitarras).

Y es que la fórmula no tiene vuelta de hoja: montañas de fuzz a punto de ahogar las voces de Ismael y Angelina (más bonitas que la de J, aunque más impersonales también), con arranques tímidos que luego suben de intensidad para volver a caer. Eso no evita que muchas de ellas sean canciones monas (entre las inéditas, destacan los singles ‘Juan sin miedo’ y, especialmente, ‘Qué quieres de mí’), pero que no pasan de eso, no se vuelven adictivas o emocionan especialmente, que es que podría salvar de estar solo bien a un disco tan mimético como este (que lo más original del grupo son su nombre y los bonitos diseños de sus portadas es indiscutible).

Con todo, muchos grupos empezaron también su camino así y después derivaron hacia una personalidad más propia. En su caso, hay mimbres: los tintes folclóricos que se intuyen en las melodías y letras de ‘Romance de verano’ y ‘Bájate a la fuente (Canción de Sergio)’, la furia psych-rockera de la nueva versión de ‘Nueve esferas’ –con unas percusiones brutales y un final arrebatador– o la coda instrumental con vientos (sintetizados) de ‘Posible Final’ dan luz a un camino que podría ser interesante.

Apartamentos Acapulco actúan hoy, 22 de septiembre, en Granada Sound 2017, un festival donde este fin de semana se dan cita Los Planetas, Lori Meyers, Dorian, Iván Ferreiro, L.A., Viva Suecia y muchos más. Más info aquí.

Calificación: 6/10

Lo mejor: ‘Qué quieres de mí’, ‘Juan sin miedo’, ‘Nueve esferas’, ‘Bájate a la fuente (Canción de Sergio)’

Te gustará si te gustan: Los Planetas, Linda Guilala, los Klaus & Kinski más noise

