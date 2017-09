Serrat, “trending topic” tras cuestionar el referéndum del 1-O

Joan Manuel Serrat es uno de los pocos artistas que se han atrevido a posicionarse públicamente sobre el referéndum del próximo 1 de octubre, que la Generalitat espera poder convocar para decidir la independencia de Cataluña. Mientras los muros de gente como Manel, el siempre deslenguado Santiago Auserón o Shakira permanecen en silencio (no así el del esposo de esta, Piqué) incluso después de las detenciones del pasado martes de una decena de personas de este organismo, el cantautor ha opinado en una rueda de prensa concedida en Chile.

Según recoge EFE y reproducen medios como laSexta, Serrat opinó que es “favorable” a los referéndum, pero criticó las circunstancias concretas de este, refiriéndose a la convocatoria de una “ley exprés”. “Se han hecho estas leyes de un día para otro, sin discusiones, sin que hubiera unas enmiendas. Este tipo de referéndum a mí no me da la sensación de que pueda representar a nadie”, ha indicado, añadiendo: “La convocatoria del referéndum en Cataluña no es transparente porque está creada con una ley elaborada por el Parlament pero a espaldas de los demás miembros del Parlament”. Incluso afirmó que tanto a la Generalitat como al Gobierno central les convenía mantener el conflicto para “tapar unos años de recortes económicos y corrupción política”. “Esto ha desaparecido de la información y todo ha quedado centrado en este sentimiento, por otra parte tan justo como cualquier otro, del independentismo”, ha dicho, responsabilizando al PP “de todo lo que está ocurriendo”.

Entre quienes sí han opinado tímidamente en sus redes sociales sobre el 1-O están Mishima, que han hecho una referencia a la Asamblea Nacional Catalana y a “estar donde quieren estar”; y muy especialmente Els Amics de les Arts, que pese a contar con varios miembros en su grupo, lo que es un hándicap para dar una opinión pública y común, más en un tema tan controvertido como este, han manifestado su idea de ir a votar. Igualmente, Els Pets están entre los decenas de miles de personas que se han lanzado a las calles, y Lluís Llach, conocido por su implicación en la independencia, está tuiteando por supuesto a favor del referéndum.

Esta semana Primavera Sound enviaba un comunicado criticando indirectamente las detenciones, como después hacía Vida Festival: “Desde el Vida queremos expresar nuestra condena por la intervención que están sufriendo las instituciones de Catalunya. Este hecho pone en riesgo las libertades civiles más primordiales. Animamos a todo el mundo a sumarse, de manera pacífica, a las diversas manifestaciones que se están generando espontáneamente para expresar nuestra disconformidad en relación a los hechos acontecidos esta mañana en Barcelona, impensables en un estado democrático”.

Más interesante aún, cuando un usuario en Facebook les increpaba: “tan espontáneos como los comunicados de los festivales catalanes en el día de hoy. Parece que ha habido llamadita desde el Govern, ¿verdad?”, el Vida festival respondía: “en ningún momento nos hemos posicionado políticamente. Simplemente no podemos aceptar que los problemas políticos se resuelvan con arrestos y sin diálogo. Lamentamos tu disconformidad, pero no podemos quedarnos en silencio”.