Yelle baila con Tom Cruise, Nicolas Cage, Patrick Swayze… en ‘Romeo’

El combo francés Yelle se está haciendo de rogar con la continuación de ‘Complètement Fou’, su último disco publicado allá por 2014. Pero eso no significa que no hayan presentado nueva música. En los últimos meses han presentado singles como ‘Ici & Maintenant (Here & Now)’ e ‘Interpassion’ y, siguiendo esta tendencia, hoy presentan otro nuevo, llamado ‘Romeo’.

Podríamos decir que, aunque carece del espíritu eufórico de temas como ‘Je Veux Te Voir’ o ‘Ce Jeux’, sí es de las canciones más bailables y hedonistas que han presentado últimamente, con una preciosa melodía de estribillo que alude a esa figura clásica del amante. Presentan la canción con un lyric-video que imita la tipografía del clásico clip de karaoke, y en él vemos a Julie Budet bailando mientras se proyectan sobre su cuerpo y un muro blanco tras ella imágenes de películas como ‘Corazón salvaje’, ‘Cocktail’, ‘Dirty Dancing’, ‘Wayne’s World’, entre otras, por lo que a veces podemos ver bailar a Budet junto a Nicolas Cage, Tom Cruise, Patrick Swayze o Dana Carvey, en un efecto bastante curioso.

Aunque haga más de 3 años que no publican disco, Yelle están pasando este año haciendo una extensa gira que pasó por nuestro país y que les ha llevado también por México y Estados Unidos. Además, recientemente Yelle aparecía en ‘Heterotopia’, incluida en el disco de debut del productor Oliver, junto con otras estrellas del pop internacional como De La Soul, MNDR, Chromeo o Sam Sparro.