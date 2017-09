La maravillosa canción de Sufjan Stevens que obsesiona al líder de Cosmic Birds

Cosmic Birds son uno de esos grupos nacionales que, como La Familia del Árbol, están enamorados del folk anglosajón. El grupo vallisoletano formado por David Hernández y Mario Llana, ahora mismo está compuesto por David, Guille Aragón, César Fernández y Fernando Delgado. Tras aparecer entre las mejores demos del año de Mondosonoro, ganaron el concurso de bandas de Arenal Sound 2012, año en el que sacaron su primer disco. Tras el segundo, ‘The Solstice’, a finales del año pasado llegaba un ‘Melt in Trees’ que ha producido Martí Perarnau de Mucho y Ramiro Nieto (The Right Ons, Zahara). El álbum incluye canciones tan bonitas, llenas de armonías y progresiones, como ‘Wasteland’; junto a otras más uptempo y enérgicas como ‘Dead Fire’, la estupenda ‘There Was Evening’ o ‘Miles Through the Flames’. David Hernández, voz y guitarra en Cosmic Birds, no esconde sus influencias y habla sin tapujos de Sufjan, Fleet Foxes, Midlake o una infancia asociada a Simon & Garfunkel. Cosmic Birds tocan hoy viernes 22 de septiembre en Siroco (Madrid) como parte del ciclo Escenarios Mahou junto a Los Moros y Ambre. Foto: Beatriz Buitron.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos? En caso negativo, ¿una canción que te haya obsesionado últimamente?

Sí, ‘The Predatory Wasp of the Palisades is Out to Get Us’ de Sufjan Stevens. Me lleva obsesionando años.



¿Qué canción ajena ensayaste por primera vez en tu vida?

Creo que fue ‘Losing My Religion’ de REM, muy fácil de tocar y cantar. Además recuerdo que fue una de las primeras canciones que escuché de niño en el coche con mis padres y que llegó a emocionarme.



¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

Aparte de la de la respuesta anterior, cualquiera de Simon and Garfunkel me recuerda al radiocasette que teníamos en casa cuando era pequeño y a mi madre cantando (con letra inventada) ‘The Scarborough fair’ o ‘Sound of Silence’, entre otras.



¿Qué canción desearías haber escrito?

Hay muchas, pero diría ‘American Interior’ de Gruff Rhys. Hace poco estuve pensando en cómo habría sido el proceso compositivo. El tío en su casa cantándose la canción y confundiéndose de tono. De repente se da cuenta de que ha dado con la clave. También me hubiese gustado componer ‘Luna’ de Bombay Bycicle Club, de ahí el título de nuestro ‘The Moon’, aunque en un estilo completamente diferente. Y en lo clásico diría ‘Aquarium’ de Saint-Saens, o ‘Arabesque no.2’ de Debussy.





¿Qué canción odias con toda tu alma?

Una de los Planetas que dice: “no será peor seguro que es mejor”, no sé el título, pero la ponían todo el tiempo en La Rúa, un bar que adorábamos en Valladolid. Estabas con toda la energía cantando Idlewild o Maxïmo Park y de repente… Los Planetas. En general odio todas las canciones de este grupo, pero esa se lleva la palma, de tanto escucharla, supongo. (NdE: se refiere a ‘Cumpleaños total’).



Actuación vocal que adores.

La parte coral de ‘The Shrine / An argument’ de Fleet Foxes. Habré visto el directo en Haldern Pop en Youtube mil veces y no me canso de escuchar esas armonías vocales perfectamente empastadas.



Momento musical exacto de una canción que adores.

El subidón épico que comienza en 2:30 en ‘The Predatory Wasp of the Palisades is Out to Get Us’ (mi canción favorita), cuando después de una lenta y preciosista cadencia de trompetas y un brevísimo silencio entra un ritmo de marcha, con redoble de caja seguido de bombo y ride epiquísimo, sobre los coros que cantan “Oh – great – sights – u -pon this s-tate, halleluya!” flautas y violines celestiales lo acompañan por detrás… y podría seguir, pero es mucho mejor escucharlo. Esta parte me gusta tanto, que en el último concierto de Sufjan en Madrid, si escuchas las grabaciones en directo, los gritos de fan loco que se oyen desde el público, son míos.



¿Alguna canción que en algún momento te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

Soy muy de escuchar siempre el mismo estilo de música, pero si tengo que elegir un tema ultra mainstream reciente me quedo con ‘Wrecking Ball’ de Miley Cyrus. Hace años solíamos hacer mucho el típico cover de camping de ‘Oops, I Did It Again’, y tan felices.



¿Mejor secuencia de canciones en un disco que hayas oído?

La cara B del ‘Abbey Road’, puede que sea un tópico, pero considero que es una obra maestra. No solo es la secuencia de canciones, de unos veinte minutos, también el hecho de que Paul las mezclase de forma espléndida, con ayuda de las orquestaciones de Martin, creando el medley perfecto.



¿Algún disco que te encante pero cuya secuencia te parezca un desastre?

Quizá ‘The Trials Of Van Occupanther’ de Midlake. No me parece un desastre, pero yo lo habría ordenado de otra forma para compensar los momentos más épicos con los más tranquilos.



¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

Armonías vocales a tutiplén. Nivel Enya.



Un remix que te haya vuelto loco/a.

Me quedo con el cover de ‘Thinking Bout You’ de Frank Ocean que hicieron Flo Morrissey y Matthew White. En este caso sería un antiremix, puesto que transformaron una canción que es prácticamente voz y base electrónica en americana pura.



¿De qué canción de tu propio repertorio te enorgulleces más o crees que está más infravalorada?

Mi canción favorita hecha por mí es ‘Melt in Trees’, tanto es así que le pusimos al disco ese nombre y está colocada la primera, precisamente para evitar que sea infravalorada, o peor aún, que no la escuche nadie, como suele pasar a partir del corte 6 o 7 del disco.



¿Qué canción vuestra te imaginas cantando a otro artista? ¿A quién?

Fantaseo con subirme al escenario con Dry the River y cantar ‘Dead Fire’, aunque creo que en la voz de Peter Liddle quedaría infinitamente mejor que en la mía. Lo pienso desde que la compusimos.