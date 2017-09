Ready for the Weekend: The Killers, Rusos Blancos, Cut Copy, The Horrors, Fergie, LIV, Amatria…

Si no nos equivocamos, diríamos ante una de las jornadas de este año en la que más álbumes se publican, precisamente hoy, cuando hemos decidido limitar nuestra playlist a un máximo de 60 cortes. La cantidad es apabullante –y eso que algunos discos, como el de Van Morrison o el póstumo ‘On A Distant Shore’ de Leon Russell, aún no han llegado a Spotify–. Los más llamativos, ya sea por repercusión comercial, crítica o ambas, son los de The Killers, The Horrors, Fergie, Cut Copy, Macklemore, Jorge Drexler o Godspeed You! Black Emperor.

Pero, igual que estos, Luna (que acompañan de un EP de instrumentales al disco de versiones con el que regresan), Tricky, Linda Perhacs, The Clientele, Moses Sumney, Cold Specks, Lights, Josh Ritter, Shout Out Louds, Metz, Cristobal and the Sea presentan este viernes nuevas obras para su discografía. Además se publican EPs como los de Jamie Lidell, Lowlight, Alexanderplatz (proyecto post-Klaus & Kinsky de Alejandro), la productora y compositora Starrah mano a mano con Diplo, Mow o los protegidos de Jonathan Rado (Foxygen), The Lemon Twigs. Además, tenemos dos BSOs destacadas, una verdadera y otra imaginada: la primera es la de Philip Selway, batería de Radiohead, para el film británico ‘Let Me Go’; la segunda, es la que el dúo canadiense Electric Youth hizo para una película llamada ‘Breathing’ que no llegó a filmarse, pero ellos han decidido editar igualmente.

Por supuesto, la cantidad de singles y canciones nuevas es también ingente. Hoy tenemos temas de Demi Lovato, Rusos Blancos, Baywaves, LIV (el proyecto actual de Lykke Li), Amatria (cuyo sonido sorprende bastante), Maggie Rogers, Emeli Sandé, Anne-Marie (la del hit global ‘Rockabye’ y ‘Ciao Adios’), los granadinos Lagartija Nick, Carla Bruni, Noah Cyrus, el llamado “rapero triste” Yung Lean, Ricardo Lezón (McEnroe), Ángel Stanich, DJ Snake, Hurts, Digital 21 & Stefan Olsdal y Wolf Alice. Se suman a los singles que Morrissey, Marylin Manson, C.Tangana, Miley Cyrus, Charlotte Gainsbourg, Chvrches versionando a Tegan & Sara, Vetusta Morla, Yelle, Mujeres, The Corrs, Tigres Leones, Jarina De Marco (producida por GTA) o Torres han ido presentando esta semana. También destacamos el primer single de Curls, el nuevo-viejo grupo de Christopher Owens de Girls (parece que antes de formar esa banda con Chet Jr White ya tuvo una banda llamada así). Y, por último, destacamos la versión de ‘Mind Games’ de John Lennon que Arcade Fire han hecho en exclusiva para Spotify.