Sharon Needles (ganadora de RuPaul’s Drag Race) y Tomasa del Real, estrellas de la nueva “fantasía” de Razzmatazz

Este domingo 24 de septiembre, la sala Razzmatazz de Barcelona acogerá una nueva fiesta que os queremos recomendar, la llamada ‘Una fantasía’, en la que destacará la presencia de un icono de RuPaul’s Drag Race como es Sharon Needles, ganadora de la cuarta edición del concurso y autora de canciones tan emblemáticas para los seguidores de la artista como ‘Kai Kai’ (con Ana Matronic de Scissor Sisters y Alaska Thunderfuck), ‘This Club is a Haunted House’ con RuPaul, ‘Call Me On the Ouija Board’ o la genialmente titulada ‘Hollywoodn’t’.

Needles actuará en ‘Una fantasía’ como artista principal, pero no será la única, pues compartirá cartel con la chilena Tomasa del Real, que en los últimos tiempos y a través de canciones como ‘Es de noche’, ‘1313 trece trece’ o ‘Bonnie N Clyde’ con La Mafia del Amor se ha convertido en una de las mayores promesas del reggaetón y en uno de los principales iconos del neoperreo. Os hablamos de ella en profundidad en nuestra sección “goofies & goonies” hace unos días.

Needles y Tomasa serán las invitadas especiales de ‘Una fantasía’ que contará con anfitriones ya tan indisociables a la sala Razzmatazz y a la cultura “millennial” de nuestro país como son Soy una pringada, José Luis Algar y Jedet.