El Pardo / ¡Europa SÍ!

Pese a que ellos aducen a razones económicas y de cansancio por las múltiples dificultades, no puedo evitar hacer un paralelismo entre el sentir político de las izquierdas en 2013, cuando emergió El Pardo –grupo de actitud punk, esencia hardcore y formación cambiante, con las letras incisivas de Raúl Querido como insignia–. Entonces, las ascuas del 15M se reavivaron con el soplo de la movilización ciudadana, con plataformas anti-desahucios, insurrección contra el adocenamiento generalizado y el germen de varias nuevas formaciones políticas que más tarde sacudirían el panorama político y generarían ilusiones de cambio. Hoy Podemos se ha vuelto mainstream, los círculos se agitan en guerras internas y la ilusión se ha tornado en apatía y agotamiento ante la certeza de que, pese a que se hayan dado pequeños milagros en algunas alcaldías importantes, el cambio no llegará a corto plazo. Y hoy, precisamente ahora, El Pardo lo dejan y se despiden con un concierto en la Sala Maravillas de Madrid. ¿Casualidad? No lo creo.

En todo caso, pienso que vale la pena poner en valor lo que deja este grupo madrileño, que encendió una pira en el seno del panorama indie, llamando a la insurrección, apuntando con su dedo al adocenamiento moral y ético de una o varias generaciones que dieron por bueno el “no soy ni de izquierdas ni de derechas” y “pasaban” de política, como si eso fuera posible. Tras un EP y dos discos, todos en libre descarga, en los que quiero pensar que como poco inspiraron y removieron conciencias, meses atrás publicaban el que será –hasta nueva orden– su último disco, ‘¡Europa SÍ!’.

Como apuntaba ‘Amor, pureza y salvación’, uno de los primeros temas que presentaban de este disco, los El Pardo de 2017 –su propuesta se ha ido matizando casi tanto como su formación– están más abiertos al pop –remitiendo en cierta medida a Alborotador Gomasio, el grupo del guitarrista Koldo y su exguitarrista Miguel–. Porque igualmente pop son la irresistible ‘Skasta’, que podría convertirse en un hit mayoritario si no fuera por lo que su acidez anti-machista puede escocer, una ‘Europa sí’ que remite a los Arab Strap más enérgicos tanto como a Fugazi (lo mismo que ‘Pdrsnchz’ –”Pedro Sánchez en el baño del Nasti” como eslogan–), la versión declarada de ‘Nuevo Plan de Jubilación’ de los ultraunderground Esquimales y la no declarada de ‘Two States’ de Pavement llamada ‘Dinero gratis’. Y, por supuesto, también la brillante ‘Un yerno ideal’, ese medio tiempo de amor platónico (y, por supuesto, irónico) a Albert Rivera, al que se le perdonaría tanto ser la muletilla del PP en el Congreso como los supuestos vicios a los que alude su coda. Si los tuviera, claro está. Si algún día ves la cosa política negra, piensa que esta canción siempre puede sacarte una sonrisa.

La segunda parte de ¡Europa SÍ!’, en cambio, sí muestra a los El Pardo más incendiarios, como en la inédita ‘Un día más’ (con Gang of Four en el horizonte) o en las nuevas versiones de ‘Plasma’, ‘Nestlé’, ‘Matadero’ y ‘Karkajada’ que -aunque el salto de calidad de la grabación es más que notable respecto a las registradas en ‘2015’ y les hacen una mayor justicia-, no enriquecen demasiado el álbum –más bien lastran su frescura al prolongarlo–.

Giro pop aparte, lo que nos lleva a hacer un paralelismo con la situación política de estos cuatro años son sus letras. Aunque no se puede negar su lucidez ni su carácter inciviso e incluso algo ligero, como apuntaba en el párrafo anterior, ya no llaman a la desobediencia, la insurrección o la piromanía para con las instituciones. Más bien dejan ver cierta mueca socarrona ante el desencanto que, aunque ellos lo nieguen, yo percibo latente en el sentido del humor y en la desesperanza existencial de ‘Amor, pureza y salvación’ o ‘Un día más’. Aunque no han sido plato de gusto de muchos, estoy seguro de que otros guardaremos un buen recuerdo de lo que despertaron y removieron en nosotros El Pardo, esperando que un día recobren las ganas de volver. Aunque por otra parte, si no lo hacen será una buena señal, ¿no?

Calificación: 6,9/10

Lo mejor: ‘Skasta’, ‘Amor, pureza y salvación’, ‘Europa sí’, ‘Un yerno ideal’

Te gustará si: entiendes que Arab Strap, Kortatu, Gang of Four y Ska-P pueden ser compatibles.

Escúchalo: Spotify