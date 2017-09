Sorpasso: ‘Shape of You’ ya es la canción más reproducida de la historia en Spotify

Mal día para Drake, que tendrá que esmerarse más para superar el pelotazo que supuso ‘One Dance’. Desde hoy, ‘Shape of You‘, el tema que lanzaba Ed Sheeran a principios de 2017 como adelanto de su tercer disco, ‘Divide‘, es la canción más reproducida de la historia de Spotify. Tiene, en el momento de redacción de esta noticia, 1.320.707.428 reproducciones; por 1.317.808.949 de ‘One Dance’. Pero quizá la noticia es que ‘Shape of You’ sigue sumando 2,2 millones de reproducciones diarias, por 0,6 millones de ‘One Dance’, por lo que la va a terminar barriendo.

‘Shape of You’ sonaba como una minimalista adaptación a los territorios amorosos de Ed Sheeran de la moda tropical house, si bien con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en un clásico más sólido de lo que parecía gracias a su ritmo hipnotizante, a su melodía tan radiable y en menor medida a las remezclas que han sonado en las pistas de baile. El top 10 de canciones más reproducidas de la historia en Spotify suele ser actualizado por usuarios en la Wikipedia. Contiene 3 singles de ‘Purpose’ de Justin Bieber y podéis encontrarlo bajo estas líneas.

1. “Shape of You” Ed Sheeran 1,320,707,428

2. “One Dance” Drake featuring Wizkid and Kyla 1,317,143,742

3. “Closer” The Chainsmokers featuring Halsey 1,115,479,926

4. “Lean On” Major Lazer and DJ Snake featuring MØ 1,035,532,894

5. “Sorry” Justin Bieber 973,760,754

6. “Thinking Out Loud” Ed Sheeran 941,755,591

7. “Love Yourself” Justin Bieber 940,622,096

8. “Don’t Let Me Down” The Chainsmokers featuring Daya 911,984,114

9. “I Took a Pill in Ibiza (Seeb Remix)” Mike Posner 909,432,544

10. “What Do You Mean?” Justin Bieber 854,745,821