Gwen Stefani saca single navideño a 32º, en compañía de su novio, Blake Shelton

Este fin de semana se alcanzarán los 30º en Madrid, los 26º en Barcelona, los 32º en Nueva York… pero da igual. Ya hay quien está pensando en la Navidad o incluso quien lleva haciéndolo todo el año, como Sia. Hoy se estrena el single navideño de Gwen Stefani, anticipo del disco navideño de la cantante, que sale tal que ya, tan pronto como en dos semanas, el 6 de octubre.

‘You Make It Feel Like Christmas’, que da nombre al largo, es un dúo con su pareja desde 2015, el cantante de country Blake Shelton, también juez de The Voice, y es una inmediata canción de 2 minutos que ambos han escrito en compañía de los productores del tema, Justin Tranter y busbee. El primero ya trabajó en el último disco de Gwen Stefani y lo ha hecho con Justin Bieber en ‘Sorry’, entre muchísimos otros temas de Britney, Selena Gomez, Maroon 5 o Kesha; y el segundo lo ha hecho con Shakira o P!nk (‘Try’).

Teniendo en cuenta cuándo se publica y lo que le gustan al público generalista estas cosas, ¿es posible que el nuevo disco venda más que ‘This Is What The Truth Feels Like‘? Tampoco será muy difícil.

Este será el tracklist del álbum, con temas originales pero también clásicos como ‘Jingles Bells’, ‘Silent Night’, ‘White Christmas’ o el hit de Wham! ‘Last Christmas’.

1. “Jingle Bells”

2. “Let It Snow”

3. “My Gift Is You”

4. “Silent Night”

5. “When I Was a Little Girl”

6. “Last Christmas”

7. “You Make It Feel Like Christmas” (featuring Blake Shelton)

8. “Under the Christmas Lights”

9. “Santa Baby”

10. “White Christmas”

11. “Never Kissed Anyone with Blue Eyes Before You”

12. “Christmas Eve”