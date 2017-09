La remezcla de Skrillex en plan dubstep de ‘HUMBLE.’ que nadie pidió

Skrillex anunciaba este jueves a última hora una remezcla de ‘HUMBLE.’, el que ha terminado siendo el mayor éxito con diferencia de Kendrick Lamar, y uno de los mayores hits del año. El remix ha aparecido en Youtube y reduce la canción a los territorios del dubstep, en los que ya ni siquiera Skrillex se mueve de manera obligatoria. Ahí queda como curiosidad, aunque no se termina de comprender a qué se debe, sobre todo tan tarde, cuando Kendrick Lamar ha lanzado ya otros vídeos y sencillos extraídos de ‘DAMN.’.

El DJ y productor, no obstante, suele ir por libre en cuanto a tempo. No saca álbum desde ‘Recess’, hace tres años, pero es habitual escuchar producciones suyas nuevas por aquí y por allá. La última no ha terminado de convertirse en hit pese a que parecía ir a por todas. Se trataba de un bailable número escrito junto al co-autor de medio álbum de Justin Bieber, Poo Bear, que debutaba con este otro single. ‘Would You Ever‘ no ha pasado del puesto 55 en las listas británicas y no ha llegado al top 100 en las estadounidenses. Eso sí, suma unos nada desdeñables 52 millones de reproducciones en Spotify, indicándonos que o bien ha aparecido en las playlists de novedades adecuadas o bien Skrillex conserva un pequeño número de fieles en todo el mundo. Quizá una mezcla de ambas.