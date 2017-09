Rihanna visitó este sábado Madrid, pero no para actuar

Rihanna ha visitado durante la tarde de este sábado Madrid, pero no ha sido precisamente para recordarnos las excelentes canciones de ‘ANTI’, presentar éxitos recientes como ‘Wild Thoughts’ o futuros. La cantante se encuentra realizando una pequeña gira promocional de su línea de cosméticos Fenty Beauty, esta ha pasado por Nueva York, Londres o París y anoche fue el turno de Madrid, que no visitaba desde un concierto de 2011, ofrecido en el Palacio de los Deportes.

Se había anunciado que el evento daría comienzo a las 19.30, pero no el lugar, que finalmente resultó ser Cines Callao. Rihanna no apareció hasta las 22.00 dejando espacio para que la plaza se colapsara en ese tiempo y la policía hubiera de cerrar la salida del metro en el centro de Callao, pese a que la visibilidad era nula, pues la altura desde la que podía saludar Rihanna al público no eran más que unos pocos peldaños.

Mientras se esperaba a Rihanna, que llegó en jet privado a la ciudad, los asistentes pudieron entretenerse viendo desfilar por la alfombra roja desplegada ad hoc a gente como Los Javis, Sweet California, Cindy Kimberley, Pelayo Díaz y miembros de Auryn. Rihanna saludó entre 2 y 3 minutos, dependiendo de las fuentes, y sus palabras oficiales fueron las siguientes: “Hola España. En primer lugar quiero dar las gracias a Sephora por esta colaboración. Y quiero agradecer a todos que estéis aquí. Disfrutad de la fiesta y divertíos”. Según la prensa de moda, Rihanna probó maquillaje a los invitados y -breaking news- “comió y bailó”.

#MATCHSTIX @badgalriri. @sephora_spain #fentybeautyxsephoraspain Una publicación compartida de FENTY BEAUTY BY RIHANNA (@fentybeauty) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 3:31 PDT

The #GLOSSBOMB life. @badgalriri @sephora_spain #fentybeautyxsephoraspain Una publicación compartida de FENTY BEAUTY BY RIHANNA (@fentybeauty) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 3:26 PDT

Rihanna signing autographs at the #FentyBeauty launch in Madrid tonight, pic.twitter.com/Vgz5iL6SOi — Ultimate Rihanna (@URihannaFansite) September 23, 2017

Rihanna en la presentación #FentyBeautyxSephoraSpain hoy en Madrid. ¿Puede estar más guapa? pic.twitter.com/gSX2pH2qVH — Gonza Gallego (@elcajondegon) September 23, 2017

Rihanna looking flawless at the fenty beauty launch in Madrid, Spain 👑 pic.twitter.com/A1izvrtwmi — Rihanna's Universe (@iBelieveRihanna) September 23, 2017

OMG Rihanna Fenty Beauty Madrid.😱 pic.twitter.com/Ipwy3Y7H8S — ㅤ (@divabyrihanna) September 23, 2017