LeKlein, rechazada por los 4 jurados de La Voz 5

Este viernes ha comenzado una nueva edición de La Voz, con Malú, Manuel Carrasco, Juanes y Pablo López como “coaches”. El programa ha dejado como anécdota el rechazo de los 4 a LeKlein. Ninguno se dio la vuelta para meter en su equipo a la cantante, conocida por haber sido aspirante a representar a España en Eurovisión este año con un medio tiempo de tipo electropop bastante apañado, ‘Ouch!!’.

LeKlein dice al principio del vídeo que nunca había pisado un escenario con tanta “seguridad”. “Todo lo que me ha sucedido anteriormente ha sido una antesala de lo que me va a pasar ahora”, indica. Al término de su interpretación de ‘I Drove All Night’, el clásico popularizado por Cyndi Lauper y después aparecido en un disco póstumo de Roy Orbison (para quien fue escrito en principio), nadie parece reconocerla, aunque Malú sí indica que se ha dado cuenta de que es profesional porque detecta su frustración por “no haberlo hecho como podría haberlo hecho”. Posteriormente la cantante compartió un vídeo en Instagram, indicando: “La vida está llena de aventuras, y yo no me quiero perder ni una!! Me llevo grandes compañeros y una experiencia inolvidable!! Gracias!”.

El éxito de LeKlein, ‘Ouch!!’, llegó a acumular 165.000 streamings en Spotify. El vídeo en el que LeKlein canta pero es rechazada por el jurado puede verse en la web de Telecinco.