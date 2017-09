Arcade Fire actuarán en Madrid y Barcelona en primavera de 2018

Arcade Fire anuncian hoy nuevas fechas en nuestro país tras haber actuado en Primavera Sound tanto por sorpresa como de manera oficial. Los nuevos conciertos serán el 21 de abril en el Palau Sant Jordi (Barcelona) y el 24 de abril en el WiZink Center (Madrid). Presentan, por supuesto, ‘Everything Now’, que salía a la venta el pasado 28 de julio, convirtiéndose en número 1 en Estados Unidos y Reino Unido y número 2 en nuestro país.

Las entradas se podrán adquirir en la preventa de Live Nation este jueves 28 de septiembre a las 10:00 horas, mientras que las entradas en Ticketmaster estarán disponibles este viernes 29 de septiembre también a partir de las 10.00. Hay que agradecer que un grupo como Arcade Fire se anime a visitar estadios de nuestro país y no nos visite únicamente como cabeza de cartel de un festival. No obstante, no es la primera vez que el grupo actúa en el Palau Sant Jordi y en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, por lo que es de prever que las entradas se agotarán, si no en horas, sí antes de su llegada en primavera.

Pese a que las críticas en torno al disco han sido encontradas, en nuestra redacción el largo ha gustado por la evolución que muestra de la banda y por joyas perdidas como ‘We Don’t Deserve Love’, y el álbum se acerca al medio millón de unidades vendidas en todo el mundo desde su edición. Dos meses después de salir, aún aparece en torno al top 30 de ventas en nuestro país, en el top 75 británico y en el top 200 de Estados Unidos, donde reentraba esta semana. 9 de las 10 canciones más escuchadas de Arcade Fire ahora mismo en Spotify -todas menos ‘Wake Up’- pertenecen a este ‘Everything Now’ que presentarán en vivo junto por supuesto a sus viejos hits.