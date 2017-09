Albert Pla pide que Pedro Sánchez lidere un diálogo entre presidencias española y catalana

Albert Pla es el trending topic número 1 en España tras leer una carta sobre el referéndum del 1-O en el programa El Món de RAC1 que está siendo reproducida por medios como El Diario, si bien es imprescindible escucharla de su voz para atender a posibles guiños irónicos, momentos de énfasis y el juego que le da esa música que sube y baja de volumen como metáfora de aquellos que no se escuchan entre sí porque no quieren.

Sobre todo porque el mensaje de Pla es explícito: elogia la “habilidad” de Rajoy para sacar a España de la crisis pero critica duramente su gestión al frente de la problemática catalana, indicando abiertamente que la persona adecuada para este diálogo es Pedro Sánchez. “Creo que la situación actual reclama que otros políticos más sensatos como Pedro Sánchez deben liderar ahora serenamente y sin prisas, sobre todo sin prisas, una respuesta dialogada con el presidente catalán que, aunque mande en minoría, si sumas el voto de todos los catalanes sigue siendo el presidente de Cataluña”.

En el resto del texto Albert Pla recuerda un mundo mejor, en el que con citas y recuerdos a Alejandro Sanz, Gil de Biedma, Vargas Llosa y también Bertín Osborne, habla de tiempos pasados en que para él era posible estar orgulloso de ser español y catalán a la vez. “Ya nadie está para canciones, y más con la que nos está cayendo a los catalanes que también nos sentimos españoles”, arranca diciendo. “Tengo el corazón partío, me duele el alma, no entiendo nada. Me siento como el Patufet debajo de la col siendo devorado por el buey del independentismo. Son pocos pero cantan muy fuerte. Y sus cantos me están volviendo sordo de recuerdos. De recuerdos de mi juventud, de retales de mi infancia. Aún me reconozco, no hace tanto tiempo, un joven lleno de sueños paseando por las Ramblas con amigos míos de Madrid hablando en castellano sin que nadie te insultara por la calle. Recuerdo que entonces esa Barcelona era la Barcelona más bonita del mundo. La Barcelona de Juan Marsé, Gil de Biedma, Vargas Llosa y de tantos otros catalanes. Recuerdo con el corazón partío esas entrañables tertulias en mi querida Boquería, en el bar Pinocho, donde todos decíamos lo que pensábamos y nos reíamos de nuestras discrepancias. Pero ahora mis antiguos amigos se sientan en el taburete más alto, acallando a los demás. Nos han vuelto chiquitos, nos tratan como a niños… Por favor, ¿podéis bajar la música?”, indica antes de una de esas subidas de volumen de las que hablábamos.

Continúa hablando de lo afortunado que se sentía de pequeño al hablar dos lenguas en lugar de una, a diferencia de otros niños del mundo, y cita a Serrat, Sisa o el día que Maragall remaba “en una barquita chiquita” en compañía del presidente español rumbo a las Olimpiadas. Su carta es, dice, una llamada a “catalanes y españoles sensatos”.