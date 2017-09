Fergie / Double Dutchess

Ahora que Cardi B es la primera mujer rapera en 19 años (y la segunda en la historia) que consigue el número uno sola en Estados Unidos, ¿qué posibilidades tiene Fergie de alcanzar un éxito parecido con su nuevo “disco visual”, ‘Double Dutchess’? Pocas porque el álbum se está vendiendo muy mal y ninguno de sus singles ha conseguido repercusión alguna. Parece que ya no hay público para Fergie fuera de Black Eyed Peas a pesar de que su debut, ‘The Dutchess’, vendió cinco millones de copias y logró hasta tres hits número uno en Estados Unidos (ninguno de los cuales, por cierto, fue ‘Fergalicious’, que se quedó en el top 2).

¿Le iría mejor a Fergie si el mundo del hip-hop se la tomara en serio? Fergie no es la primera persona en la que solemos pensar cuando nos referimos a raperas, pero ella, además de cantar, ha rapeado siempre en Black Eyed Peas y también en su propia música y no puede decirse que no tenga arte para espetar versos, como demostraba hace unos meses en la pegadiza ‘M.I.L.F. $’ (que se incluye aquí) y ha demostrado ahora en el divertidísimo sencillo principal de este disco, ‘You Already Know’, que es puramente hip-hop (de hecho se basa en un sample usado decenas de veces en el género) y en el que Fergie se queda con el mejor verso de la canción (el primero), superando incluso a su colaboradora Nicki Minaj, que por lo menos nos ha dado este genial vídeo.

La conexión de Fergie con el hip-hop va más allá de que sea una de esas artistas raras que pueden permitirse ser Whitney Houston y una rapera de los noventa según le venga el día. La música de Fergie, como la de Black Eyed Peas, al estilo hip-hop se basa en samples de todo tipo y en ‘Double Dutchess’ hay varios notables. Sin ir más lejos el tema que abre el disco, ‘Hungry’ con Rick Ross, aparte de ser un buen tema de hip-hop duro se basa en un sample de Dead Can Dance. Y el otro temazo hip-hop del disco, ‘Like It Aint Nuttin’ (totalmente rapeado) recupera, aunque más sutilmente, un clásico de Audio Two. No, Fergie no es productora principal de sus canciones, pero el resultado final sugiere que algunas de ellas serían éxitos seguros en manos de otra persona… como Cardi B.

Fergie evidentemente no ha publicado un disco solo de hip-hop (no tiene una voz como para desaprovecharla), pero podría haberlo hecho y le habría quedado mejor, pues en ‘Double Dutchess’ los temas melódicos no son grandes hazañas. Más allá del buen pop dramático de ‘A Little Work’, de ‘Just Like You’ (el nuevo “look what you made me do”) y de ‘Save It ‘Til Morning’ (el nuevo ‘Big Girls Don’t Cry’), ‘Double Dutchess’ está plagado de mediocridades como ‘Enchanté (Carine)’, pura música de relleno para tiendas de ropa que además incluye, inexplicalemente, al hijo de Fergie como colaborador (qué avanzado estaba ‘Bionic’), o el tropipop de ‘Life Goes On’. Peor todavía, el álbum incluye la que es probablemente la peor canción de la carrera de Fergie, ‘L.A. Love’. Ni siquiera el reggae de ‘Love is Blind’ se salva y el álbum se cierra con un intento de ‘Purple Rain’ tan obvio que parece un karaoke.

A espera de milagro, ‘Double Dutchess’ será uno de los mayores flops de 2017 y la culpa será de un disco que, al margen de varios temas que están bien, se queda muy lejos de ser el digno sucesor de ‘The Dutchess’ que la carrera de Fergie merecía. Una pena porque, como mínimo, ‘You Already Know’ merece ser uno de los éxitos del momento y sonar en todas las discotecas. Pero 11 años después, Fergie necesitaba volver con mejores canciones, con un disco más “trendy” o quizá con un álbum de hip-hop ahora que Iggy Azalea está fuera de batalla y que Nicki Minaj no logra un single número uno ni publicándolos como churros. Y quizá con un mejor vídeo para ‘A Little Work’ que no pareciera de Sonia Monroy…

Calificación: 5/10

Lo mejor: ‘Hungry’, ‘Like It Aint Nuttin’, ‘You Already Know’, ‘A Little Work’, ‘Just Like You’

Te gustará si: no has escuchado ‘The Dutchess’

Escúchalo: Spotify