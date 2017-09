La reventa de entradas en ‘Equipo de investigación’: aciertos y desaciertos

El pasado viernes ‘Equipo de investigación’ de laSexta dedicaba un reportaje de casi 1 hora de duración a una de las cuestiones que más preocupa a la gente que se gasta una parte importante de su sueldo en asistir a macroconciertos: la reventa de entradas en el mercado secundario, esto es, que las entradas se agoten y más o menos al mismo tiempo en que se ponen a la venta aparezcan en otros sites a precios prohibitivos, algo que ha cabreado sobremanera a artistas como Foo Fighters, a promotoras como Doctor Music o en nuestro país a gente como Joaquín Sabina, cuyo propio promotor pudo comprar una entrada para un concierto de Sabina a más de 100 euros cuando las originales, a menos de 40 euros, ni siquiera se habían puesto a la venta.

Es uno de los entrevistados de este reportaje, cuyo máximo acierto ha sido llevar esta problemática al horario de máxima audiencia. El equipo del programa ha hablado con abogados y expertos, también con un responsable de Doctor Music e incluso con un inversor de Ticketbis, para tratar de esclarecer cómo se ha llegado a esta situación en nuestro país y otros, y quién se está beneficiando realmente de ella. Vemos al ministro de Educación y Cultura hablando en el Congreso muy por encima de esta problemática y prometiendo que se va a encargar de regularla, o imágenes que muestran cómo bots compran 400 entradas en el mismo tiempo en que una persona normal puede comprar 3.

Por otro lado, existen algunas imprecisiones que nos hacen cuestionar la fiabilidad de algunos de los datos que aporta el programa. La redacción ha parecido mezclar o confundir lo que sucedió con el concierto de Lady Gaga en Madrid en 2010 con lo que sucedió con la venta de entradas para Lady Gaga en 2017. En el primer caso, del que se mostraron imágenes, la policía barajó que las entradas falsas vendidas en internet tuvieran que ver con el robo del papel con el que se imprimeron en El Corte Inglés; y en el segundo, el escenario es completamente distinto, pues la reventa de entradas está asumida a través de webs como Ticketbis (ahora Stubhub), Viagogo o Seatwave, que era adquirida por Ticketmaster para operar en España y otros países mucho después de aquello, a finales de 2014.

Otro error es dedicar gran parte del programa al concierto de Rolling Stones que se celebra mañana en Barcelona. Las entradas están casi agotadas para el gigantesco Estadi Olímpic Lluís Companys, pero no están agotadas en los canales oficiales. En la hora de redacción de esta noticia es posible aún comprar alguna por 291 euros o por 116 con visibilidad reducida, por lo que el hecho de que se vendan por 1000 euros o más en los sites de reventa corresponde a otro problema sobre el que se pasa de soslayo: la visibilidad en Google del mercado secundario, a menudo superior a la del propio canal oficial de venta.

En el reportaje vemos a una fan de Busted que ha sido timada por comprar sus entradas al buscarlas en Google en lugar de enterarse de cuáles eran los canales oficiales. Por este motivo y no por otro, termina pagando el triple. El programa no logra hablar con casi ninguna plataforma de reventa de entradas, pese a que a los de Viagogo se molestan en perseguirlos hasta Londres en un vuelo de Easy Jet (de manera siniestra, no paran de mudarse), pero no hace nada por cuestionar por qué Google, que tiene unas preciosas oficinas en la Castellana, y con tanto ahínco y dedicación castiga a webs que muestran pezones de Lena Dunham o Rihanna, consiente por el contrario albergar publicidad de estos sites de dudosa ética, confundiendo al personal, que a la postre se siente estafado.

Tampoco nadie se acerca al Gobierno del país o al ministerio de Educación y Cultura para constatar que este problema se va a tratar en esta legislatura y que España tiene intención de ser pionera en ello, pues si algo está claro es que esta problemática existe en otros países -en Reino Unido se acaba de liar una buena con Foo Fighters- y que los responsables de Ticketmaster o Live Nation en nuestro país no van a decir nada donde no lo hacen sus homólogos internacionales.

También se echó de menos una mención a los sistemas de lucha que ya se están aplicando en algunos casos, como el hecho de convertir todas las entradas en nominales. Cientos de fans de Foo Fighters quedaron fuera de un concierto de la banda en Londres hace unos días por haber comprado las entradas en el mercado secundario: el nombre de su ID no correspondía con el de la persona que compró la entrada original y no se les permitió el acceso. Es el caso del concierto tratado en el programa, el de mañana de Rolling Stones, y el público de laSexta ni siquiera oyó hablar de esta opción que puede resolver cosas, pero también traer sus inconvenientes: no se te ocurra tener una gastroenteritis el día del show si compraste 5 entradas para tus amigos, tendrás que arrastrarte hasta el recinto con ellos aunque sea echando la papilla por el camino.

‘Equipo de investigación’ ha puesto frente a casi un millón de personas una cuestión que nos interesa a todos, pero tampoco ha hecho historia al preferir mostrar imágenes de Ricky Martin, Alejandro Sanz (estas más justificadas), Soledad Giménez (?) o La Unión (??) que realmente ahondar en el problema, y no solo porque algunos no les hayan cogido el teléfono, que también. Aunque a quien le toca hacer historia sin duda es a nuestros gobernantes y a las promotoras que realmente quieran solucionar este problema para encontrar un sistema en el que la gente pueda intercambiar entradas realmente sobrantes o que se van a echar a perder, pero no en cantidades que lleguen, descaradamente, hasta a proporciones escandalosas de la capacidad del recinto.

