El laboratorio de The Horrors que evoca el lado más siniestro del culto a las celebridades

The Horrors son autores de uno de los lanzamientos de la semana, ‘V’, que se ha publicado este viernes después de varios singles como ‘Machine’, para la que el grupo realizaba un videoclip extrañísimo y ultra psicodélico, o la espléndida (y muy popera) ‘Something to Remember Me By’… ¿uno de los singles más infravalorados del año?

Los de Faris Badwan y compañía presentan ahora un videoclip para ‘Something to Remember By’ en el que los miembros del grupo son analizados en un laboratorio para la producción de “merchandising” como perfume con olor a ellos o un vibrador con la forma de sus penes. Es, según su director Max Weiland, un “comentario sobre la obsesión de la sociedad con las celebridades, y sobre los intentos de la industria musical para aprovecharse de ello”. En el vídeo, cuenta Weiland, “una extraña empresa recoge la sangre, el sudor, las lágrimas y otros fluidos de The Horrors, y los convierte en objetos de consumo para el mercado de masas”.

Aunque no exento de un sutil punto de humor, el vídeo para ‘Something to Remember By’ contiene escenas que dan verdaderos escalofríos. Casi tanto como algunos de los comentarios que pueden leerse en Youtube y que demuestran que, de existir estos productos, probablemente habría fans que querrían comprarlos. No parece haber mucha ironía en comentarios como “¿dónde puedo encontrar estos productos?? los quiero todos” o “¿saldrán los jabones pronto al mercado?”