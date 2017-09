Clap Your Hands Say Yeah: “Michael Jackson es algo que comprendía. La música pop de ahora suena apagada”

Clap Your Hands Say Yeah están a punto de volver a nuestro país para presentar su último disco ‘The Tourist‘ y por supuesto para recordar muchas de sus grandes e infravaloradas canciones. Hace un par de semanas pude hablar con Alec Ounsworth, ya único integrante, y a pesar de ser lunes por la mañana y comenzar un poco espeso, se mostró divertido y cada vez más suelto, dejando titulares interesantes sobre la realización de videoclips, que en su opinión distorsionan la canción, la carrera del grupo o el mundo del pop. Clap Your Hands Say Yeah actúan en La 2 de Apolo (Barcelona) el 3 de octubre, La Rambleta (Valencia) el 4 de octubre, Teatro Circo (Murcia) el 5 de octubre y OchoyMedio (Madrid) el 6 de octubre.

¿Qué haces en Madrid tantas semanas antes del concierto?

Hemos tocado en un festival en Burgos este fin de semana. Estamos de gira por toda Europa, esta noche tocamos en Bruselas.

¿Y te gusta hacer entrevistas entre concierto y concierto?

No (risas). Pero no importa.

¿Cómo ha ido el festival de este fin de semana?

El festival estuvo bien. La gente era muy abierta. Es una ciudad pequeña, bonita, fue agradable. Esos de ahí (NdE: señala un póster de Fuel Fandango) dieron un show interesante, muy diferente al nuestro. Creo que nosotros éramos de lo menos pop del festival, pero estuvo bien.

¿Visitaste Burgos?

La mañana siguiente. Llevo un horario muy raro, porque vengo de Japón y México. Ha sido muy raro, pero pude ver que la ciudad era muy bonita.

¿Qué has hecho los 3 años entre disco y disco?

¿Han sido tres años? Sí, creo que tienes razón. Hice una larga gira y después me llevó mi tiempo hacer el siguiente disco. Estuve trabajando en él sin necesidad de sacar algo rápido. Incluso en los principios de la banda era el responsable de escribir todo, así que me lleva mi tiempo componer canciones.



¿Hay algo en lo personal o en lo social que haya afectado a la composición?

Sí, eso retrasó las cosas también. No quiero hablar demasiado de mi vida personal, pero hubo algunos problemas que han sido de una manera o de otra retratados en el álbum, y eso lo retrasó.

Para mí las letras del grupo no son lo más importante, siempre ha sido un grupo de melodías. ¿Para ti son importantes las letras?

Me lo dicen mucho, pero no estoy de acuerdo. ¡Para mí son muy importantes!

Te lo digo porque a veces las leo y no entiendo el todo de lo que quieren decir.

Hablan más de un sentimiento. No digo directamente lo que pasa, porque es asunto mío. Para mí Bob Dylan es muy importante, y no siempre sabes lo que le ha pasado. Por ejemplo negó que ‘Blood On The Tracks’ fuera sobre la desintegración de su matrimonio sino sobre imaginar una posibilidad o algo así. Puede ser sobre el momento en el que las cosas empiezan a desintegrarse.

¿Es el misterio en torno a las letras importante para Clap Your Hands Say Yeah?

Todo el mundo quiere saber de qué van las canciones, e intento ser más cercano. El misterio es importante pero no pienso en crearlo necesariamente.

¿Hay un mensaje optimista en algún punto de este disco?

No hay mucho optimismo, no… (se ríe). Es más sobre documentar algo por lo que he pasado sin revelar qué es directamente.

En cuanto a producción, ¿han dado muchas vueltas las canciones o son parecidas a las maquetas?

Como en el resto de los discos. No son necesariamente las mejores versiones posibles de las canciones, sino las que pegan con las otras. Es un proceso largo donde voy añadiendo teclados, voces, muchas cosas.

¿De cuánto tiempo hablamos?

Meses.

“Igual es solo cosa mía, pero creo que un vídeo representa una versión de la canción que no es la que es”

No te gusta nada hacer vídeos, ¿eh?

No. Me gusta que la gente oiga las canciones y que se las imaginen ellos solos. Igual es solo cosa mía, pero creo que un vídeo representa una versión de la canción que no es la que es. Si piensas en una canción de, no sé, Nick Cave, puede que no sea lo que se corresponde con su vídeo. Se supone que una canción es más para cada individuo y para que cada uno la interprete como quiera, en lugar de decir “esto es lo que tienes que ver”.

Por eso tu canal de Youtube es un desastre… ¿no te da miedo perder la conexión con la gente?

He hecho un par de vídeos en los dos últimos discos. Pero no sé nada sobre mi conexión con la gente más joven. Si son como yo, quizá me encuentren.

Pero pierdes oportunidad si no subes tu música a Youtube…

Sí, sí, lo entiendo. Por eso hice dos vídeos.

¡Hace años! ¿Ningún amigo que haga vídeos y te haya venido con ideas para ‘The Pilot’, ‘Better Off’, ‘Fireproof’…

No sé cuán efectivo es hacer vídeos, no sé cuántos ven los jóvenes. Soy un artista independiente, hago todo solo, y me gusta que las cosas sean efectivas. Y gastar un montón de dinero en un vídeo que puede que ni siquiera se vea… Prefiero gastar mi tiempo en música, que malgastar dinero haciendo vídeos.



Recibimos un mail de un lector diciendo que este último era tu mejor disco, ¿te lo está diciendo la gente?

No (se ríe). Creo que mis amigos creen que ‘Only Run’ es el mejor.

Creo que ese es el que menos me gusta…

Pues es casi mi favorito, si no mi favorito. La canciones están muy bien hilvanadas y líricamente está muy bien. En cuanto a sonido, todo tiene mucho sentido. No lo oía hace mucho, me lo puse el otro día y me sorprendió cuánto lo disfruto aún. En otros cambiaría esto y aquello, pero en ese no. Este último es bueno. ‘The Tourist’ estaría por arriba si hiciera un ránking que no voy a hacer, y el primero no es necesariamente el mejor. Recuerdo una crítica de ‘Only Run’ en la que decían que tenía sintetizadores. Hay sintetizadores en todos mis álbumes. Quizá a alguien no le gustó un sintetizador concreto, pero a mí me sonó bastante arbitraria (la crítica).

“Cuando acabé el primer disco, no lo quería sacar, porque no estaba tan contento con él como debía. Pero ahora lo aprecio”

Tu debut fue un éxito y dices que no te parece necesariamente el mejor. ¿Te aburriste de él alguna vez?

No. Fue un buen comienzo, bastante decente. Cuando acabé, no lo quería sacar, porque no estaba tan contento como debía. Pero ahora lo aprecio, hay partes muy potentes, muchas buenas canciones. Si pienso en los 5 discos, pegan unos con otros, pero no pienso necesariamente que el primer disco sea el mejor. Tampoco me ha cansado y eso es importante para mí. No aburrirme mientras toco aquellas canciones, es una buena señal de que es sólido.

¿Mantienes contacto con los ex miembros de Clap Your Hands Say Yeah?

Con Sean, el baterista. A veces con Robbie.

¿Qué opinan de tus últimos discos?

Sean es con quien más hablo. Trabajó en ‘Only Run’ y le gustó ‘The Tourist’ también.

¿Mencionó alguna favorita?

‘Down’, ‘Fireproof’, ‘The Pilot’…

‘Fireproof’ y ‘The Pilot’ son las primeras de cada cara en vinilo. ¿Lo pensaste al secuenciarlas?

No sé, déjame pensar (…) Sí, ‘Fireproof’ tenía que abrir la cara B. Lo que más escucho es vinilo. Tampoco es como ‘Low’ de David Bowie, que tenga por un lado canciones y por otro ideas más oscuras, no es que sean caras diferentes, pero sí había una razón para el orden.



¿Qué has escuchado estos tres años?

Lo que escucho últimamente es con lo que crecí, y antes del disco suelo escuchar música que creo que puede enriquecer lo que voy a hacer. He trabajado con Dave Fridmann, así que me puse MGMT, The Byrds, ‘On the Beach’ de Neil Young, por el modo de tocar la guitarra sin que sea algo súper sofisticado…

Cuando escuché tu primer disco por primera vez me vino un buen mejunje de influencias a la cabeza, de Belle & Sebastian a Smashing Pumpkins.

Sí, mucha gente te menciona diferentes influencias. Smashing Pumpkins es una sorpresa que lo digas, probablemente Magnetic Fields deberían estar por ahí, y Brian Eno siempre ha sido una influencia muy grande para mí.

He mencionado a la banda de Billy Corgan por ‘1979’.

Se meten mucho con él pero esa canción es muy buena. Quizá te refieres a que tiene algo en común con ‘Over and Over’, pero no lo tenía en mente.



¿Oías a R.E.M. de adolescente?

No los oía mucho. ‘Murmur’ y ‘Reckoning’ los descubrí después de la universidad. Cuando era joven, supongo que los oía, pero es una canción, creo que de ‘Reckoning’, donde meten un piano con el que podría haber una conexión. “Tomar prestado no es robar” (se ríe). No, en serio, me gusta, no conozco mucho su última etapa, pero los R.E.M. de los 80 me encantan.

He estado haciendo una playlist con lo mejor de Clap Your Hands Say Yeah y he recordado una canción llamada ‘Goodbye to Mother and the Cove’ que me ha parecido una monada. ¿Qué te parece a ti? Supongo que no la tocas jamás.

No. Creo que es buena. También la he oído hace poco porque vamos a reeditar el disco en vinilo, y supongo que voy a tener que tocarla en la gira correspondiente… Creo que debería ser más concisa, porque es interesante melódicamente y misteriosa, pero mola. Es una rareza. Hacerla en vivo es lo que la levantó de verdad.



¿Hay canciones que te gustan pero que no tocas porque ves que al público no le gustan?

Muchas de ‘Only Run’. La canción ‘Only Run’ no creo que la gente la entienda, ‘Impossible Request’, ‘Little Moments’… he entendido que la gente no las entiende como yo. Y no es que me disuada necesariamente, pero cuando tocas algo y la gente no lo recibe como las canciones del primero, lo cual está OK, por otro lado, pues dices “voy a ponérselo fácil a la gente”.

¿Nunca escuchas música pop?

No, oigo cosas en el supermercado (risas).

“Michael Jackson es algo que comprendía. La música pop de ahora suena apagada”

¿Porque eras un chico indie?

No, realmente no. Estoy abierto a todo. Michael Jackson es algo que comprendía. La música pop de ahora suena apagada (NdE: la palabra usada en inglés es “dull”, “aburrida, sosa, gris”). El modo en que está grabada, cómo están las voces grabadas, con autotune, todo tan enlatado… no es que me suene muy orgánico. Como Stevie Wonder, Michael Jackson era un cantante fantástico, no solo un gran performer, podías oír lo humano que era, un sentimiento. En ‘Human Nature’, que me parece una obra maestra, una gran canción en todos los niveles, en todos los mundos posibles, podías sentir su personalidad. Quizá no oigo suficientes cosas, pero no oigo bajo, batería, instrumentos así en la música pop de hoy. Cuando oyes música pop de hoy solo oyes un batiburrillo de cosas unidas de manera burda en una sola cosa.



¿Y tú no sientes que haces pop? ¿Entonces qué?

Quizá hago música pop (se ríe)

A veces parece que evitas los estribillos…

A veces no. A veces sí. Es parte de la dificultad. Sobre gente como Bruno Mars o Taylor Swift, pienso que hay que respetar a los autores porque son como Tin Pan Alley, muy estructurados y organizados. Y es efectivo. Han puesto un estribillo, incluso un puente por aquí que mantiene la canción. A ese nivel lo sé apreciar y es duro. Mucho rock’n’ll de ahora es complicado para mí porque no hay un intento de hacer un estribillo, lo que puede funcionar para alguna gente pero para mí no. ¿Quién crees que hace buena música pop a día de hoy?

A todo el mundo le gusta Beyoncé. Añadiría a Rihanna. ¿No te dicen nada?

No es algo que me impresione demasiado.