El nuevo vídeo neoyorquino de U2 no resucitará el último single de U2

U2 han sacado un single recientemente, por si no lo recordabas. Se llamaba ‘You’re the Best Thing About Me’, no nos ha dejado muy impresionados, y presentaba el disco que el grupo saca a la venta el próximo 1 de diciembre, ‘Songs of Experience’. Hoy se estrena su vídeo, rodado en Nueva York y con cierta reminiscencia de ‘Where the Streets Have No Name’ cuando vemos al grupo encima de un tejado.

Solo que aquí no hay tensión ni subidón por mucho que se intente desde descapotables y puentes. Ni emoción alguna ante esos reiterativos planos de la Estatua de Libertad. El grupo ahonda en su lado más amable y menos imaginativo (una vez más parece encantado de conocerse a sí mismo y poco más), cuando el single necesitaba todo un golpe de efecto para resucitar.

‘You’re the Best Thing About Me’ tan solo ha sido número 92 en Reino Unido, por la lista española no ha aparecido siquiera, ni tampoco por el top 100 estadounidense. Ni rastro tampoco del sencillo en las listas de Spotify. Vale que U2 son grupo de álbumes hace años, pero sus streamings (4 millones en Spotify, 3 millones en Youtube) parecen los de un artista local como C. Tangana o Pablo Alborán. Vale que los vídeos no han sido casi nunca su fuerte, ¿pero alguien se acuerda de cuando hacían monadas como esta?