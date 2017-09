Mejor que “un vegetariano vendiéndote un kebab”: ‘Greedy Soul’ de Liam Gallagher

Queda ya muy poquito para que salga a la venta el primer disco en solitario de Liam Gallagher, pues la fecha de salida es el viernes de la semana que viene, 6 de octubre. La recepción del primer single ‘Wall of Glass’ fue estupenda, pero ‘For What It’s Worth’ y sobre todo ‘Chinatown’ han pasado algo más desapercibidas. ¿Había as en la manga para reavivar el interés por el álbum ahora que además Noel ha anunciado disco electrónico y experimental?

Liam ha dicho que la psicodelia de su hermano es como “un vegetariano vendiéndote un kebab”, pero su mejor manera de responder es con un buen single y el que estrena hoy llamado ‘Greedy Soul’ lo es. Anoche lo presentaba en el mítico programa de Jools Holland -junto a ‘Wall of Glass’-, los usuarios elogiaban el regreso de las guitarras rock (y los vientos) a la televisión y lo cierto es que la energía de este tema es contagiosa.

Tras el runrún generado, la nueva canción de Liam ha sido subida a las plataformas de streaming y aunque suponemos que alcanzar las cifras de venta de Noel no es una opción, parece que al menos hay más hype de lo que habría con un tercer disco de Beady Eye.