Spotify vuelve a hacer público el origen de sus escuchas

Spotify ha vuelto a hacer público el origen de sus escuchas, por lo que después de un par de meses de oscuridad, los datos vuelven a estar disponibles cara al público. Como sucedía hace unos meses, ahora si buscas a un artista y clicas en “información”, podrás volver a ver en qué ciudades del mundo se escucha más a ese artista y qué playlists están aportando más escuchas a ese artista. El dato no es solo útil para los artistas, porque de esta manera saben dónde se les escucha más, sino también desde el punto de vista periodístico, pues así sabemos qué playlists pueden estar hinchando las escuchas de un artista de manera artificial. Toda una victoria para la claridad y la transparencia ahora que las playlists de Spotify dominan el mundo como en décadas pasadas lo hacía la radio y la polémica de la “payola”, prohibida en Estados Unidos de manera expresa, aunque existan acuerdos que se parezcan bastante.

El pasado verano, cuando la información sobre el origen de cada escucha pasó a ser privado, JENESAISPOP llegó a contactar con la agencia de comunicación de Spotify en España, obteniendo esta respuesta el 4 de agosto (las negritas son nuestras): “Desde Spotify siempre estamos buscando optimizar la experiencia Spotify para fans y artistas. Nuestro objetivo final es dar a los artistas más control sobre sus propias páginas e identidades en la plataforma”.

Esperemos que la información siga siendo pública, para que así podamos atender a verdaderas curiosidades como el hecho de que la mayoría inmensa de las escuchas del último single de Abraham Mateo proceda de fuera de España gracias a las playlists de reggaetón; lo equiparable de los datos de Hinds en Madrid, Nueva York, Brooklyn, Los Ángeles y México; o lo importante que es Madrid para The Pains of Being Pure at Heart y Hercules & Love Affair.