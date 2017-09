Meghan Trainor será productora y compositora en la serie ‘Broken Record’, sobre un girl group

Meghan Trainor arrasó con su primer disco gracias al gancho de singles como ‘All About That Bass’ o ‘Lips Are Moving’. Con el segundo se la pegó aunque varios de sus sencillos fueron muy acertados y de hecho tampoco funcionaron tan mal (‘Me Too’ y ‘NO’ pueden ser considerados éxitos menores gracias a su número de streamings). Pero el caso es que ahora la autora se ha embarcado en otro proyecto, com apunta The Hollywood Reporter, medio que informa en exclusiva de que Trainor será productora de una serie nueva de la ABC.

Será un drama sobre un “girl group” llamado ‘Broken Record’ (sí, como tantas canciones a lo largo de la historia) y además sabemos que Meghan será encargada de componer música para la serie. El grupo protagonista recibe el nombre de The Candies quienes, según la trama principal, 9 años después de su separación, se ven obligadas a reunirse tras un acontecimiento trágico. Siempre según este medio, la serie recorre “el viaje de cuatro mujeres de cierta edad enfrentándose a los cambios en la industria musical, intentando encontrar una segunda oportunidad tanto para su vida como para su amistad”. La idea original es de Danny Rose, con otros nombres de la industria involucrados como Justin Sylvester, Jenni Ross, y Rose y Drew Comins.