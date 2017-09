Tommy Genesis ya tiene **** para llamar su hit ‘Tommy’

Tommy Genesis es una rapera de Vancouver (aunque sus orígenes se dividen entre Suecia y Tamil Nadu) que ha dado que hablar desde que en 2015 publicara su primera mixtape. En este tiempo gracias a canciones como ‘Execute’ de aquella ‘World Vision’ ha ido engrosando un ego que le ha dado para construir una canción en la que se reivindica a sí misma, algo muy común en el género, por otro lado.

El single que publicaba hace unos días, llamado como ella, ’Tommy’, tiene un gancho que llega mucho más lejos que su portadón. Un hipnótico ritmo se repite hasta la saciedad taladrándote el cerebro (parece que ha aprendido un truco o dos de su colega M.I.A., con la que ha colaborado en un anuncio de Mercedes), llevando hasta un desenlace asfixiante más propio de los tiempos en que Alice Glass era la líder de Crystal Castles.

La cantante explica que ‘Tommy’ es una canción en la que habla sobre sus dos personalidades. “Es tal y como soy en sociedad. Es solo una canción de rap, pero también una representación de lo que es Tommy sin Genesis, a la que conoceréis más adelante”. Esta idea en la línea de Beyoncé/Sasha Fierce se perfecciona bajo la producción del productor de G.O.O.D. Music Charlie Heat, mientras ella da vueltas sobre su nombre: “Nobody fuck with Tommy / Nobody’s high like Tommy / Nobody rock like Tommy / All these bitches get off me”. El tema aparece ya entre los mayores virales de Estados Unidos.