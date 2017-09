El nuevo vídeo de Ariel Pink es como un viaje a las cloacas de Youtube

Ariel Pink estrena vídeo para una de las canciones más experimentales de su nuevo disco, ‘Time to Live’. El colectivo ucraniano Gorsad se ha encargado de poner imágenes a esta canción trasladándose a un cementerio, donde vemos vagar a una siniestra niña, que también se entretiene practicando rituales satánicos o disfrazándose de demonio.

Por su realización totalmente lo-fi y casera, y por lo inquietante de su contenido, el vídeo de ‘Time to Live’ parece uno de esos vídeos raros escondidos en las profundidades de Youtube que reflejan el lado más oscuro y extraño de la naturaleza humana. Un vídeo muy “dark side of Youtube” que pide a gritos una sección de comentarios llena de mensajes tipo “yo estaba viendo vídeos de gatos, ¿cómo he llegado hasta aquí?”

‘Time to Live’ ya se había presentado antes de la publicación del notable ‘Dedicated to Bobby Jameson’ junto a otros singles como ‘Just Like Heaven’ y ‘Another Weekend’ y por su extraña estructura puede decirse que daba pie a un vídeo incluso más raro todavía. La canción combina una parte post-punk con la melodía de ‘Video Killed the Radio Star’ y además incluye un intermedio que parece replicar una interferencia de radio.