Hugh Hefner como anfitrión musical: lo mejor de ‘Playboy After Dark’

Esta mañana conocíamos el fallecimiento a la edad de 91 años de Hugh Hefner, conocido por ser el creador de la cabecera ‘Playboy’ y todo el emporio que se originó después en torno a esa revista de corte erótico principalmente orientada al hombre heterosexual cisgénero, lo cual hoy, aparte de obituarios, le ha valido también algunas críticas por su contribución a la cosificación de la mujer.

Recordemos que entre las llamadas “conejitas” que aparecieron en su famosa portada se cuentan iconos femeninos de distintas generaciones como Marylin Monroe, Madonna, Kate Moss, Pamela Anderson, Paris Hilton o Kim Kardashian. Recientemente, hemos visto como artistas habituales de esta página como Azealia Banks, Sky Ferreira o Halsey, se desnudaban para esta revista.

Hefner, además de un excéntrico millonario y alimentar el deseo y las fantasías sexuales de muchos, fue todo un icono del sueño americano durante décadas, y como tal apareció en numerosas películas y series haciendo de sí mismo. Incluso U2 dedicaron una canción a la famosa Mansión Playboy en su álbum ‘POP’. Hoy numerosos famosos, de Nancy Sinatra a Mark Hammill, pasando por Rob Lowe o Gene Simmons (Kiss) entre otros muchos, han lamentado su muerte públicamente.

Una de las más curiosas diversificaciones de su marca incluyó una especie de late night que se emitió entre 1969 y 1970, llamado ‘Playboy After Dark’. Lo más curioso de aquel programa televisivo que él mismo presentaba desde un plató instalado en un salón de su mansión-picadero fue que, durante su existencia, invitó a algunas de las figuras musicales más relevantes del momento –hoy Historia de la música, la lista es para caerse de culo– mientras un público de lo más sofisticado y desprejuiciado bailaba y aplaudía. Vamos a repasar algunos de esos momentos, los mejores que hemos encontrado:

B.B. King

El maestro del blues también pasó con su banda por el programa de Hefner para interpretar su clásico ‘The Thrill Is Gone’ en plenitud de forma.

The Byrds

Resulta curiosísimo ver a Roger McGuinn con evidente nerviosismo, admitiendo la influencia de The Beatles antes de unirse al grupo para interpretar ‘You Ain’t Going Nowhere’, de Bob Dylan, y su ‘This Wheel’s On Fire’, co-escrita con Rick Danko de The Band.

Deep Purple

Después de que Jon Lord le asegure a Hefner que ellos también vivieron en una mansión pero que tuvieron que dejarla porque estaba encantada, el grupo británico que entonces estaba comenzando a despuntar interpretó ‘Hush’, el single escrito por Joe South que ellos popularizaron y que en los 90 fue revitalizado por Kula Shaker. Los looks pre-glam son una auténtica pasada.

Fleetwood Mac

Tras un numerito de “humor”, nos encontramos con estos clásicos del rock pero antes de etapa más memorable, previa a la entrada en el grupo de Lindsay Buckingham y Stevie Nicks, interpretando el blues ‘Rattlesnake Shake’, frecuente también en la carrera en solitario de Mick Fleetwood.

Grateful Dead

Nada menos que Jerry Garcia con un poncho charlaba con Hefner sobre una controvertida marcha anti-hippie que tuvo lugar en San Francisco un par de años atrás, antes de interpretar ‘Mountains Of The Moon’ y ‘St. Stephen’, del disco que los Dead editaban aquel año ‘Axomoxoa’. Un documento fantástico.

Harry Nilsson

Tras “padecer” un truco de magia en presencia de Otto Preminger (en aquellos momentos presentaba la película ‘Skidoo’, que incluía algunas canciones de Nilsson), el cantautor de Brooklyn interpretó, de manera un tanto extraña, sentado sobre el brazo de un sillón ‘Good Old Desk’ y ‘Together’ mientras sonaban pregrabados de su disco de 1968 ‘Aerial Ballett’.

Ike & Tina Turner

Antes de su controvertido y traumático divorcio por el maltrato del músico hacia la diva soul, trasladaron un torbellino de soul al picadero de Hugh, con interpretaciones apabullantes de ‘I Want to Take You Higher’ de Sly & The Family Stone, ‘Come Together’ de The Beatles, ‘Proud Mary’ de Creedence Clearwater Revival y ‘Brown Sugar’ de The Rolling Stones. Una barbaridad.

James Brown

Antes de la imagen icónica con el traje de solapones, pelucón y sudor que ofreció con la explosión funk de los 70, Brown pasó por la mansión Playboy en una faceta más comedida y soulera. Casi irreconocible con el pelo corto, interpretó maravillosamente la balada ‘If I Ruled The World’ y su clásico ‘Say It Loud – I’m Black And I’m Proud’.

Linda Rondstadt

Hoy en un injustísimo semi-olvido debido al Alzheimer que la atenaza, la maravillosa cantante de Tucson estaba en lo más alto en 1970. Así lo mostró en las dos ocasiones en que apareció en este show, como podemos ver en la interpretación del tema bluegrass ‘Living Like A Fool’ de Jimmy Martin. Majestuosa.