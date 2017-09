Theme Park / Is This How It Starts?

Theme Park han sido una de tantas víctimas del hype de la prensa musical de su país, Reino Unido, tan proclive a fagocitar bandas jóvenes a las que encumbra con apenas un par de temas (EPs en el mejor de los casos). Algunos sobreviven al primer disco, muchos no llegan al segundo. Parecía que este sería el caso de Theme Park, grupo del norte de Londres formado por los gemelos Marcus y Miles Haughton y Oscar Manthorpe, que tras un buen pero algo tibio debut homónimo publicado en 2013, parecían haber desaparecido. Especialmente tras lanzar un buen single como ‘Something Good’ en 2015 con el que no pasó nada. Sin sello y con poca gente esperando su regreso, el camino fácil sería haber desistido, pasado a otro tema, buscarse un curro o probar suerte montando otro grupo. Pero ellos, gracias al apoyo de su amigo Ben Garrett (más conocido como Fryars, productor en su día de Lily Allen y Mika), se convencieron de sus capacidades y se animaron a escribir y grabar con él este ‘Is This How It Starts?’. La cuestión es si ha merecido la pena el esfuerzo y, pese a lo que pudiera parecer, lo cierto es que sí.

Convencidos de que ya no podrán ser el grupo de moda, Theme Park han conseguido hacer un disco muy aprovechable y divertido para cualquiera que aún disfrute del buen pop bailable, con base house y ciertos rasgos 80s y 90s, de bandas como Years & Years, Cut Copy o Hot Chip. Porque lo cierto es que si de algo pueden presumir Theme Park es de tener mano para las melodías pop y para hacer bailar: ‘You Are Real’, ‘Dancing With The Other Girls’, ‘LA (Is Stealing My Friends)’, ‘Never Ending Story’, ‘X Box’ –sí, como veis tienen mucha guasa con los títulos–, la ya citada ‘Something Good’, ‘U R Rly Nice’, ‘10AM’… Su colección de estribillos no es ninguna broma y se extiende por la mayor parte del álbum, con algunas excepciones como las anodinas ‘Hello Hello’ y ‘I’ll Do Anything’ (suerte en vuestro intento de crear la canción ideal para un anuncio de telecomunicaciones, chicos). Por acertar, hasta aciertan en la balada (‘Cocoon’). En ‘Is This How It Starts?’ sigue sin haber nada que distinga a Theme Park de proyectos de división B como Miami Horror, Van She, Friendly Fires o Penguin Prison salvo un pequeño detalle: su capacidad para escribir buenas canciones en cantidades notables.

Theme Park presentan este álbum mañana, 30 de septiembre, en la Sala Razzmatazz de Barcelona.

Calificación: 7,1/10

Lo mejor: ‘You Are Real’, ‘Never Ending Story’, ‘Dancing With The Other Girls’, ‘LA (Is Stealing My Friends)’, ‘Something Good’

Te gustará si te gustan: Years & Years, Cut Copy, Hot Chip, Miami Horror

