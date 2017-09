Ana Belén, versiona esto: Jessie Ware transforma ‘Selfish Love’ en ‘Egoísta’

Lo latino está de moda, y no solo por el éxito de ‘Despacito’. Hoy amanecemos con dos noticiones de carácter internacional que implican el uso del castellano. Por un lado, Beyoncé canta en castellano en el nuevo remix de ‘Mi gente’. Por otro, Jessie Ware estrena una versión casi totalmente en nuestro idioma de su reciente sencillo, ‘Selfish Love’, una de las mejores canciones del momento para nuestra redacción. Y no es una sorpresa del todo si recordamos su vinculación con Mallorca.

La canción tenía una percusión latina un tanto chachachá que ahora se corresponde con su nuevo texto, de desamor. “Egoísta, el amor que me das / y luego me lo quitas / Egoísta, y me vuelvo a quedar creyendo en tus mentiras / No hay solución, no hay vuelta atrás / Yo no me puedo enamorar”, dice el estribillo, mientras la segunda estrofa apunta: “Vamos a decirnos la verdad / Este juego siempre acaba igual / Ya no me divierte volver a quererte / y dejarte ir siempre cuando tú quieras”.

Jessie Ware, una de las cantantes británicas de R&B más importantes de los últimos años tras la edición de ‘Devotion‘ y ‘Tough Love‘, tan comparada por su timbre con Whitney Houston, soportaría aquí las comparaciones con Ana Belén (lo que hace un cambio de ritmo y escuchar una letra en castellano). ¿No sería una gozada escuchar una versión de esta canción a cargo de la intérprete de ‘Lía’ y ‘Desde mi libertad’?

El tercer disco de Jessie Ware se llama ‘Glasshouse’ y sale el 20 de octubre.

1. “Midnight” 3:57

2. “Thinking About You” 3:28

3. “Stay Awake, Wait for Me” 3:35

4. “Your Domino” 3:47

5. “Alone” 3:36

6. “Selfish Love”

7. “First Time” 4:05

8. “Hearts” 3:33

9. “Slow Me Down” 3:24

10. “Finish What We Started” 3:49

11. “Last of the True Believers” (featuring Paul Buchanan) 3:53

12. “Sam” 5:15