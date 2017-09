La hija de Steven Tyler manda un mensaje ¿tranquilizador? sobre el estado de salud de su padre

Aerosmith han tenido que cancelar su gira de despedida por lo que a través de Facebook han llamado “problemas médicos inesperados”. Los conciertos cancelados han sido los de Brasil y Chile del 27 y 30 de septiembre, pero Aerosmith tampoco actuarán la semana que viene en Argentina y México, donde tenían que hacerlo los días 3 y 7 de octubre. Eran los últimos shows de la gira. El comunicado decía que Steven Tyler tenía que recuperarse por completo de algo que le había pasado, sin especificar qué, pero que con “el reposo y tratamiento apropiados, podría volver a pasear el rock por el mundo”.

La nota incluía un mensaje de disculpas del propio Steven Tyler, en el que este decía que después del concierto de São Paulo decidió volver a Estados Unidos siguiendo las instrucciones del médico. “Por favor, no os preocupéis, no tenéis que temer por mi vida, pero necesito recuperarme y descansar inmediatamente para estar en forma para actuaciones futuras. Prometo que volveré. Desgraciadamente, la salud no espera a nadie y es algo que no podemos programar. Como se dice, los humanos hacen planes y Dios se ríe”.

Varios medios de comunicación han informado de que Steven Tyler sufrió un grave ataque con convulsiones tras actuar en Brasil, ante lo que la hija del artista Mia Tyler decidía reaccionar anoche indicando a través de Instagram que su padre estaba bien y que se estaba recuperando: “Si los 70 no pudieron con él, nada podrá”.