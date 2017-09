Ready for the Weekend: Miley Cyrus, David Bowie, Demi Lovato, Hurts, Michael Jackson…

Esta ha sido la primera semana del otoño de 2017, pero en cuanto a novedades viene tan caliente como el mismo verano, cerrando un mes en el que, aproximadamente, se han publicado más de 100 discos destacables para nosotros. Hoy destaca la publicación de discos tan importantes comercialmente como los de Miley Cyrus, Demi Lovato, Shania Twain o –a nivel estatal– La M.O.D.A., junto con otros quizá más interesantes o sorprendentes desde el punto de vista artístico como los de Wolf Alice, Four Tet, Benjamin Clementine, Hurts, Torres, Futuro Terror, Protomartyr, Joana Serrat, Kitty, Daisy & Lewis, Josele Santiago, Ben Frost, Vessels (un álbum con colaboraciones de The Flaming Lips y John Grant), Fitness Forever, Mordem (ex-Jane Joyd), Oscar And The Wolf y Birkins.

También hoy coinciden publicando sus nuevos álbumes dos “estrellas” del pop urbano de nuestro país, Kaydy Cain y Recycled J, lanzan EPs Kamasi Washington y King Henry (productor de Beyoncé y Justin Bieber), y se pone en marcha la maquinaria para captar el goloso filón navideño: Dolly Parton publica nuevo álbum (atención a su portada disfrazada de hada) y David Bowie lanza una nueva caja mastodóntica, esta vez sobre su etapa berlinesa.

La semana ha sido profusa en singles, con nuevos temas de Wild Beasts –que anunciaban su disolución y un último EP–, Alborotador Gomasio, Kurt Vile & Courtney Barnett, Los Koplowitz & Las Chillers, Liam Gallagher, P!nk, Ezra Furman, Tommy Genesis, C.Tangana, Banks y Jessie Ware cantando en perfecto español su último single. Hoy también destacamos los nuevos singles de las hermanas suecas First Aid Kit, Mueveloreina, Disciples (los de ‘How Deep Is Your Love’), Aldous Harding, Majid Jordan (protegidos de Drake) con un featuring de dvsn, Lindstrøm, un Rich The Kid que cuenta con nada menos que Kendrick Lamar, una Avril Lavigne que sorprende al regresar de la mano del dúo de productores Grey, Tulsa, Kimbra, Daddy Yankee con la nueva estrella del trap-reggaetón Bad Bunny, Allah-Las, AMA y Mi Capitán.

Este viernes encontramos también unas cuantas curiosidades, con la inesperada intervención de Beyoncé en el nuevo remix del hit de J Balvin ‘Mi gente’ a la cabeza. Con ella nos han sorprendido una remezcla de ‘Thriller’ de Michel Jackson a cargo de Steve Aoki –que, imaginamos, tendrá algo que ver con ‘Scream‘–, sendos adelantos de sendos discos de demos y rarezas de Angel Olsen y Whitney, la aportación de Run The Jewels con un inédito para la BSO del videojuego ‘Fifa ´18’, un single póstumo de la rapera Gata Cattana –triste e inesperadamente fallecida meses atrás– o la colaboración del actor y músico Michael Cera con la cantautora Sharon Van Etten para la BSO del documental ‘Dina’, recientemente premiado en el Festival de Sundance.