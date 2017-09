Julia Louis-Dreyfus sufre cáncer de mama

La actriz Julia Louis-Dreyfus ha comunicado en Twitter que sufre cáncer de mama. Su escrito es el siguiente: “Una de cada ocho mujeres padece cáncer de mama. Hoy yo soy esa una. La buena noticia es que tengo un maravilloso grupo de familiares y amigos que me apoya y me cuida, así como un fantástico seguro médico gracias a mi sindicato. La mala noticia es que no todas las mujeres tienen la misma suerte, así que luchemos contra todos los tipos de cáncer y hagamos de la sanidad universal una realidad”.

Louis-Dreyfus, de 56 años, acaba de ganar su sexto Emmy por su papel de la vicepresidenta de Estados Unidos Selina Meyers en la comedia de HBO ‘Veep’. La actriz, que ya tenía un Emmy por ‘Las aventuras de Christine’, hacía así historia al convertirse en la primera persona que gana seis Emmys consecutivos por el mismo personaje perteneciente a la misma serie. La actriz era conocida anteriormente por su papel de Elaine Benes en ‘Seinfeld’ y también ha aparecido en ‘Arrested Development’ y ‘Web Therapy’.

Este mismo año era otra artista, Olivia Newton-John, quien revelaba sufrir cáncer de mama. La cantante y actriz, que ya superó esta enfermedad en 1992, progresa favorablemente en su camino a la superación del cáncer y asegura sentirse “muy bien”.