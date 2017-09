Han llamado los noventa y quieren ‘Don’t Worry’ de The Sound of Arrows de vuelta

La vuelta de The Sound of Arrows será una realidad el próximo 27 de octubre, cuando se publique su esperadísimo segundo disco, ‘Stay Free’. El álbum se ha avanzado hasta ahora con dos singles muy diferentes entre sí, ‘Beautiful Life’, que parece un homenaje a ‘Dancing Queen’ de ABBA, y ‘In the Shade of Your Love’, que replica el sonido de Enya.

Una canción procedía de los setenta, la otra de los ochenta… ¿de dónde viene ‘Don’t Worry’, el nuevo baladón de The Sound of Arrows que ya puede escucharse en las plataformas de streaming? Muy claramente de finales de los noventa y primeros años 2000. Estamos ante una canción de sonido místico que recuerda al pop electrónico ambiental de William Orbit (tiene un arreglo igual al de ‘Pure Shores’ de All Saints, que produjo él) y que destaca por su prominente sección de violines.

La letra de ‘Don’t Worry’ busca servir de bálsamo contra los pesares del alma, algo que consigue también la belleza de su emocionante estribillo: “te preocupas de tus ex amantes, de la aprobación de tu madre, de que estos días de verano pronto terminarán”, canta el grupo; “te preocupas por tu futuro, y por tu comportamiento irresponsable, de las cosas que hiciste y de las que nunca harás, pero no te preocupes, solo escucha la música y olvídate de todo”.