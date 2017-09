¿Sirve para algo la Cápsula del Tiempo de Spotify?

Spotify acaba de lanzar en 60 mercados una nueva playlist llamada ‘Tu cápsula del tiempo’ cuyo objetivo es reunir 30 canciones nostálgicas que te llevarán al momento en que eras adolescente, “creando la banda sonora de tu viaje a los recuerdos del pasado”. Está inspirada en el éxito de la playlist ‘Tus recuerdos de verano’ (canciones que te han enganchado en veranos pasados) y si estáis registrados, podéis realizar el experimento aquí.

Con la base de datos que el gigante del streaming tiene de todos nuestros movimientos musicales, no hay que ser un lince para averiguar cómo funciona: la playlist resultante incluye canciones antiquísimas de artistas que sigues escuchando, canciones viejas que sigues escuchando y canciones de artistas relacionados que otros usuarios con un perfil parecido al tuyo continúan escuchando. ¿Pero funciona de veras? Tres redactores de JENESAISPOP lo hemos puesto en práctica.

En mi caso ha clavado a tres de los artistas que más he escuchado (R.E.M., Madonna, Oasis), pero ha obviado a otros que escuché lo mismo o más como Radiohead, The Cardigans o Portishead (supongo que porque no los he escuchado tan recientemente). Además, ha incluido temas muy rara vez o muy poco escuchados en mi vida de gente como Rancid, Spin Doctors y Hombres G. La presencia de estos revela que la inclusión de canciones españolas parece realmente arbitraria (quizá porque la base de datos es más pequeña), pues no hay ni rastro de indie español (ni Dover, ni Los Planetas, ni La Buena Vida, ni Alaska, nada) ni tampoco del mainstream de la época, de Ella baila sola a Amistades Peligrosas pasando por, de nuevo, Alaska. Pero sin embargo, me ha alegrado la tarde la aparición de dos canciones que quemé, tenía casi olvidadas y que sí que no oía hace eones: ‘7 Seconds’ de Youssou N’Dour y ‘What Is Love’ de Haddaway. Solo por recordar temas perdidos, la Cápsula del Tiempo merece la pena.

Una impresión parecida se llevan mis compañeros. Raúl Guillén valora el experimento de forma positiva aunque con matices: “A mí me ha acertado mucho, aunque mi época jevi la ha casi obviado (ha metido Slayer, que tampoco era de mis favoritos, yo era más pastelero) y mucho Mecano y Billy Idol (algún tema que ni me suena por el nombre)”. Jordi Bardají comparte impresiones desiguales: “A mí más o menos. No ha salido nada de Within Temptation, cuando era mi grupo favorito de adolescente, pero sí lo típico: Britney, TLC, t.A.T.u., etcétera. También me han salido canciones que no me gustan nada de The Calling, Blink 182 y Juanes con Nelly Furtado, pero igual es porque mis hermanos han usado mi Spotify alguna vez”.

Un simpático experimento con el que pasar esta tarde de viernes y del que esperamos vuestras impresiones (sobre todo de los más jóvenes, ¿a qué pasado puede llevarte este chisme si casi no tienes pasado?). De momento, aparentes luces y sombras. Claro que un acierto al 100% casi que daría más miedo: nos convertiría en algo parecido a robots y debería llamarse Black Mirror, más bien.