Billy William Patrick Corgan dedica su nuevo single a “Los Españoles”

Resulta comprensible que a un señor hecho y derecho de 50 años recién cumplidos le incomode que le sigan llamando Billy, el diminutivo de su nombre real, William. Así que, aunque nos cueste un poco, el hombre tras Smashing Pumpkins será referido en adelante como William Patrick Corgan (el segundo nombre le da más solemnidad aún al tema). Así es como va a firmar ‘Ogilala’, su próximo disco en solitario que publica el próximo día 13 de octubre.

Tras un primer adelanto de este álbum –producido, por cierto, por el reputado Rick Rubin– llamado ‘Aeronaut’, acaba de presentar un nuevo tema que se titula ‘The Spaniards’, literalmente “Los Españoles”. ¿Y qué tiene que decir de nosotros Bil…, perdón, William? Pues no está claro, puesto que su letra es bastante críptica y emplea una gramática de inglés clásico, con frases difíciles de descifrar como “Upswept in unlaced bodice / To furies i gave no decides” u “Of gentlemen the self arrives / It’s no hell / We divy up the plights / To speak why i am spark”.

Su vídeo oficial, en cambio, parece arrojar algo de luz al asunto. Está compuesto por escenas de una película que ha ideado B… William con su colaboradora habitual Linda Strawberry como complemento al álbum. Se llama ‘Pillbox’ y –atención al concepto– es una película de cine mudo que imita el clásico blanco y negro de los inicios de la cinematografía, y lo mezcla con el color y la animación. En un argumento que muestra a un joven que se enrola en el ejército y es enviado al frente de lo que podría ser la I Guerra Mundial dejando atrás a su amada, “Los Españoles” parecen ser unos seres sobrenaturales que acogen al soldado cuando es herido en combate y le trasladan a un mundo onírico en el que se transforma en una especie de guerrero tipo ‘Mortal Kombat’.

Una ida de olla considerable que se estrenará simultáneamente en cines de Londres, Los Ángeles, Chicago y Nueva York en algún momento del mes que viene. Además mañana, día 1 de octubre, Corgan ofrecerá una presentación exclusiva de ‘Ogilala’ para el canal Arte. Podrá verse en streaming a partir de las 19:00h en este enlace.