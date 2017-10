Mariah Carey, arreglada para otra entrevista, sortea como puede una pregunta sobre la matanza en Las Vegas

Mariah Carey se encontraba esta mañana preparada para realizar una entrevista con Good Morning Britain para promocionar su próxima gira navideña en Reino Unido cuando ha ocurrido un tiroteo durante un festival de música country en Las Vegas, ciudad en la que Carey ha actuado durante dos años con su propia residencia de conciertos.

La matanza en Las Vegas, que sucedía durante la actuación de Jason Aldean, ha dejado veintiún muertos, inclusive el perpetrador del tiroteo, que ha sido abatido, y un centenar de heridos a tiempo de redacción de esta noticia.

A causa de esta coincidencia, Good Morning Britain ha aprovechado para preguntar sobre el tiroteo a Carey, quien no se había enterado todavía de lo ocurrido y se encontraba lista para hablar de su gira, esto es, arreglada, maquillada, vestida de noche, reclinada en un sofá y con un árbol de Navidad tras ella. No parecía el panorama adecuado para preguntar a alguien sobre una matanza como la que acaba de suceder en Las Vegas, pero Good Morning Britain ha decidido hacerlo igualmente, enfadando a numerosos espectadores, muchos de los cuales defienden el programa debería haber informado a Carey sobre el tiroteo antes de empezar su entrevista.

Good Morning Britain empezaba su entrevista con una presentación sobre la gira navideña de Carey, sin embargo, muchos espectadores sintonizaban el programa poco después, perdiéndose esta presentación y encontrándose a Carey de esa guisa hablando sobre lo horrorizada que está con la matanza. Por ello, Carey está siendo objeto de críticas directas en Twitter, donde por ejemplo alguien ha escrito: “la gente muriendo y Carey estirada en su chaise lounge”. Por suerte parece que la gente concuerda en que el mayor y único responsable de esta extraña decisión es el programa, que por cierto presenta el polémico Piers Morgan.

I dunno what i'm more stunned at. Good Morning Britain interviewing Mariah Carey about Vegas or the fact she has a Xmas tree behind her! — Garry Walpole (@GJ69) October 2, 2017

unsure why #gmb have decided to interview Mariah Carey about vegas shootings as she lounges on couch with an Xmas tree in the background? — Amiee Goodall (@amieexgoodall) October 2, 2017

People dying….Mariah Carey feeling sorry for them whilst lying like a diva on a chaise lounge… #GMB — Rebecca Dundon 👄🍸 (@Rebeccadundon1) October 2, 2017